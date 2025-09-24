Assine
TRAGÉDIA

Motorista de carreta morre em engavetamento na BR-381, no Sul de Minas

Vítima de 68 anos estava em um dos veículos de carga envolvido na batida. A cabine da carreta ficou completamente destruída e óbito foi registrado no local

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Repórter
24/09/2025 18:00

Cabine de carreta envolvida em engavetamento destruída
Ao longo da manhã e em parte desta tarde, todas as faixas da BR-381, em Carmópolis de Minas, foram interditadas crédito: CBMMG / Divulgação

O motorista de uma carreta, de 68 anos, morreu em um engavetamento na BR-381, na altura do KM 584, em Carmópolis de Minas, no Sul do estado. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (24/8) e o trecho da rodovia ficou interditado até às 16h. 

Três veículos de carga se envolveram no acidente. Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram que a cabine do veículo em que a vítima estava ficou completamente destruída. 

De acordo com a corporação, até o momento não há informações sobre a dinâmica da batida. Os militares informaram que foram acionados para salvar o motorista, que estava preso às ferragens. No entanto, ele morreu no local. 

Ao longo da manhã e em parte desta tarde, todas as faixas da BR-381, próximo ao acidente, foram interditadas. Pelas redes sociais, a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da rodovia, informou que as pistas foram liberadas às 16h, depois de cinco horas de interdição. O congestionamento no trecho chegou a seis quilômetros. 

