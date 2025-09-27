Pedágio na BR-381 começa a ser cobrado em Caeté e João Monlevade

Começou neste sábado (27/9) a cobrança de pedágio no trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares administrado pelo consórcio Nova 381.

Por enquanto são dois pórticos de cobrança instalados, um em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e outro em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.

A operação não contempla as praças de pedágio tradicionais, mas o sistema free flow, em que câmeras e sensores identificam a placa dos veículos para calcular o trecho percorrido e registrar a cobrança.

O pagamento pode ser efetuado pelo aplicativo da Nova 381 para smartphones ou no site da concessionária. Motocicletas, ambulâncias e carros oficiais têm isenção.

A cobrança também é feita de forma automática pelas TAGs, modalidade que concede descontos. O desconto básico da tarifa para automóveis e caminhões é de 5%. Também existe uma categoria de desconto para usuários frequentes, apenas para automóveis, com reduções progressivas.

Caso o motorista não tenha o aplicativo e nem a TAG, o pagamento pode ser realizado nos postos localizados ao longo da BR-381 ou nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) em totens instalados para esta finalidade. O pagamento pode ser feito por Pix ou nos cartões de crédito e débito em até 15 dias depois de passar pelo pedágio.

Outros três pontos de pedágio serão instaladas em Jaguaraçu (MG, no km 280,150), Belo Oriente (MG, no km 227,500) e Governador Valadares (MG, no km 176,550).

Confira a tabela com os valores do pedágio: