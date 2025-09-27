Pedágio na BR-381 começa a ser cobrado em Caeté e João Monlevade
Confira preços, formas de pagamento, isenções e descontos. Pedágios funcionam no sistema free flow
Começou neste sábado (27/9) a cobrança de pedágio no trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares administrado pelo consórcio Nova 381.
Por enquanto são dois pórticos de cobrança instalados, um em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e outro em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.
A operação não contempla as praças de pedágio tradicionais, mas o sistema free flow, em que câmeras e sensores identificam a placa dos veículos para calcular o trecho percorrido e registrar a cobrança.
O pagamento pode ser efetuado pelo aplicativo da Nova 381 para smartphones ou no site da concessionária. Motocicletas, ambulâncias e carros oficiais têm isenção.
A cobrança também é feita de forma automática pelas TAGs, modalidade que concede descontos. O desconto básico da tarifa para automóveis e caminhões é de 5%. Também existe uma categoria de desconto para usuários frequentes, apenas para automóveis, com reduções progressivas.
Caso o motorista não tenha o aplicativo e nem a TAG, o pagamento pode ser realizado nos postos localizados ao longo da BR-381 ou nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) em totens instalados para esta finalidade. O pagamento pode ser feito por Pix ou nos cartões de crédito e débito em até 15 dias depois de passar pelo pedágio.
Outros três pontos de pedágio serão instaladas em Jaguaraçu (MG, no km 280,150), Belo Oriente (MG, no km 227,500) e Governador Valadares (MG, no km 176,550).
Confira a tabela com os valores do pedágio:
|Categoria
|Tipos de Veículos
|Número de Eixos
|Rodagem
|Multiplicador da Tarifa
|Valores a serem Praticados (R$)
|P1
|P2
|1
|Automóvel, caminhonete e furgão
|2
|Simples
|1,0
|15,50
|12,90
|2
|Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão
|2
|Dupla
|2,0
|31,00
|25,80
|3
|Automóvel e caminhonete com semirreboque
|3
|Simples
|1,5
|23,25
|19,35
|4
|Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus
|3
|Dupla
|3,0
|46,50
|38,70
|5
|Automóvel e caminhonete com reboque
|4
|Simples
|2,0
|31,00
|25,80
|6
|Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque
|4
|Dupla
|4,0
|62,00
|51,60
|7
|Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque
|5
|Dupla
|5,0
|77,50
|64,50
|8
|Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque
|6
|Dupla
|6,0
|93,00
|77,40
|9
|Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque
|7
|Dupla
|7,0
|108,50
|90,30
|10
|Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque
|8
|Dupla
|8,0
|124,00
|103,20