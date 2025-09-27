Assine
CONSÓRCIO NOVA 381

Pedágio na BR-381 começa a ser cobrado em Caeté e João Monlevade

Confira preços, formas de pagamento, isenções e descontos. Pedágios funcionam no sistema free flow

Pedro Cerqueira
Pedro Cerqueira
27/09/2025 11:08

Dois pontos de pedágio na BR-381 começam a cobrança hoje
Dois pontos de pedágio na BR-381 começam a cobrança hoje crédito: Marcos Vieira / EM / DA Press

Começou neste sábado (27/9) a cobrança de pedágio no trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares administrado pelo consórcio Nova 381.

Por enquanto são dois pórticos de cobrança instalados, um em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e outro em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.

A operação não contempla as praças de pedágio tradicionais, mas o sistema free flow, em que câmeras e sensores identificam a placa dos veículos para calcular o trecho percorrido e registrar a cobrança.

O pagamento pode ser efetuado pelo aplicativo da Nova 381 para smartphones ou no site da concessionária. Motocicletas, ambulâncias e carros oficiais têm isenção.

A cobrança também é feita de forma automática pelas TAGs, modalidade que concede descontos. O desconto básico da tarifa para automóveis e caminhões é de 5%. Também existe uma categoria de desconto para usuários frequentes, apenas para automóveis, com reduções progressivas.

Caso o motorista não tenha o aplicativo e nem a TAG, o pagamento pode ser realizado nos postos localizados ao longo da BR-381 ou nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) em totens instalados para esta finalidade. O pagamento pode ser feito por Pix ou nos cartões de crédito e débito em até 15 dias depois de passar pelo pedágio.

Outros três pontos de pedágio serão instaladas em Jaguaraçu (MG, no km 280,150), Belo Oriente (MG, no km 227,500) e Governador Valadares (MG, no km 176,550).

Confira a tabela com os valores do pedágio: 

Categoria Tipos de Veículos Número de Eixos Rodagem Multiplicador da Tarifa Valores a serem Praticados (R$)
          P1 P2
1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 1,0 15,50 12,90
2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 Dupla 2,0 31,00 25,80
3 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 Simples 1,5 23,25 19,35
4 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 Dupla 3,0 46,50 38,70
5 Automóvel e caminhonete com reboque 4 Simples 2,0 31,00 25,80
6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 4 Dupla 4,0 62,00 51,60
7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 5 Dupla 5,0 77,50 64,50
8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 6 Dupla 6,0 93,00 77,40
9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 7 Dupla 7,0 108,50 90,30
10 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 8 Dupla 8,0 124,00 103,20

