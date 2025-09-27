Acidente entre carretas mata motorista e interdita a BR-381

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um acidente envolvendo duas carretas na BR-381, na altura do quilômetro 510, em São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, matou um motorista, de 53 anos, no final da manhã deste sábado (27/9).

A batida ocorreu no sentido BH, às 10h44, e interditou totalmente a rodovia, uma das mais letais de Minas Gerais. Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, o congestionamento chegou a 12 quilômetros. As pistas foram totalmente liberadas somente às 14h18.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o condutor ficou preso às ferragens. Os militares fizeram o resgate da vítima e a morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Equipes da concessionária atuaram no local para liberação das pistas junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Civil (PC) também foi acionada.

Pedágio em trecho da BR-381

A cobrança de pedágio no modelo free flow começa a valer na BR-381, no trecho entre BH e Governador Valadares (MG), a partir deste sábado (27/9), com a entrada em operação de duas praças, uma em Caeté (Km 411), na Grande BH, e outra em João Monlevade (Km 345), na Região Central.

O sistema eletrônico não exige parada em cancelas. A cobrança é feita pela leitura da placa ou por TAG em um pórtico instalado sobre as pistas. Para veículos de passeio, a tarifa pode chegar a R$ 28,40 na soma das duas praças, enquanto caminhões com reboque e caminhão-trator com semi-reboque de oito eixos pagam a tarifa mais cara, um total de R$ 227,20. Motociclistas terão passe livre.

