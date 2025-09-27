Assine
RODOVIA DA MORTE

Acidente entre carretas mata motorista e interdita a BR-381

Batida ocorreu no sentido Belo Horizonte e causou grande congestionamento pelo bloqueio total da rodovia, que foi liberada depois de mais de três horas

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/09/2025 15:02

Acidente entre carretas mata motorista na BR-381 na tarde deste sábado (27/9), em São Joaquim de Bicas (MG), na Grande BH
Acidente entre carretas mata motorista na BR-381 na tarde deste sábado (27/9), em São Joaquim de Bicas (MG), na Grande BH crédito: Redes sociais

Um acidente envolvendo duas carretas na BR-381, na altura do quilômetro 510, em São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, matou um motorista, de 53 anos, no final da manhã deste sábado (27/9).

A batida ocorreu no sentido BH, às 10h44, e interditou totalmente a rodovia, uma das mais letais de Minas Gerais. Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, o congestionamento chegou a 12 quilômetros. As pistas foram totalmente liberadas somente às 14h18.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o condutor ficou preso às ferragens. Os militares fizeram o resgate da vítima e a morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Equipes da concessionária atuaram no local para liberação das pistas junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Civil (PC) também foi acionada.

Pedágio em trecho da BR-381

A cobrança de pedágio no modelo free flow começa a valer na BR-381, no trecho entre BH e Governador Valadares (MG), a partir deste sábado (27/9), com a entrada em operação de duas praças, uma em Caeté (Km 411), na Grande BH, e outra em João Monlevade (Km 345), na Região Central.

O sistema eletrônico não exige parada em cancelas. A cobrança é feita pela leitura da placa ou por TAG em um pórtico instalado sobre as pistas. Para veículos de passeio, a tarifa pode chegar a R$ 28,40 na soma das duas praças, enquanto caminhões com reboque e caminhão-trator com semi-reboque de oito eixos pagam a tarifa mais cara, um total de R$ 227,20. Motociclistas terão passe livre.

