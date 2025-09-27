Vídeo: carreta com carga de gás tomba e botijões explodem na MGC-120, em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma carreta carregada com botijões de gás tombou e se incendiou, com a carga explodindo e interditando o KM 496 da MGC-120, na manhã deste sábado (27/9). O acidente ocorreu no trecho entre os municípios de Ferros e Santa Maria de Itabira, na Região Central de Minas.

A área do acidente é uma região rural, caracterizada por ser um trecho de pista simples e com curvas sinuosas, sem povoados imediatamente próximos.

O motorista, única vítima da ocorrência, foi socorrido por populares antes da chegada do socorro oficial, e o incêndio resultou na destruição do veículo.

O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle do veículo de carga, levando ao tombamento na pista.

O impacto inicial foi seguido pelo início das chamas, que rapidamente se propagaram para a carga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

A situação gerou um bloqueio da via nos dois sentidos, enquanto o fogo consumia a cabine e aquecia os botijões que explodiram um a um.

Uma pessoa gravou um vídeo com as explosões e comentou: "Uma carreta de gás que tombou. Caiu num buraco. Essas explosões aí são o gás estourando. Tem botijão voando para tudo em quanto é lado", exclamou.



Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), do pelotão de Itabira, foram deslocadas para atender à ocorrência.

Qual o cenário encontrado pelos bombeiros?

Ao chegarem, os militares confirmaram que a vítima já havia sido retirada do local e iniciaram os procedimentos de segurança. Muitos caminhões e carros se afastaram em marcha à ré e formaram longas fileiras a uma distância segura, de onde se viam as labaredas altas se intensificando a cada explosão.

A primeira ação foi estabelecer um perímetro de isolamento para prevenir que outros veículos e pessoas se aproximassem da zona de perigo, dando início ao combate direto ao fogo.



O foco dos combatentes foi o resfriamento da carga, uma manobra essencial para diminuir a pressão interna dos botijões e evitar uma reação em cadeia.



"O trabalho é minucioso e exige grande volume de água para controlar a temperatura do material inflamável. “Bombeiros continuam no local procedendo o resfriamento da carga para neutralizar o risco antes da remoção do veículo”, informou o Corpo de Bombeiros.



Cuidados ao presenciar um acidente com carga perigosa

Mantenha distância: nunca se aproxime de um veículo que esteja pegando fogo ou que transporte produtos químicos, combustíveis ou gases



Acione o socorro: ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193) e para a Polícia Militar Rodoviária (198), informando a localização exata e o que está acontecendo



Não seja a próxima vítima: estacione seu veículo em local seguro, no acostamento, a uma distância segura e com o pisca-alerta ligado. Não tente ajudar diretamente se houver risco de explosão ou intoxicação

Fontes: CBMMG e Sedec