Boca de fumo sofisticada tinha câmeras e maquininha de cartão em MG

Um sofisticado ponto de venda de drogas com monitoramento por câmeras de circuito fechado e pagamento até com maquininha de cartão de crédito foi desarticulado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

A ação ocorreu na noite dessa sexta-feira (26/9), por volta de 21h40, quando a PMMG cumpria um mandado de busca e apreensão no Centro de Caxambu (MG), no região Sul do estado.

Os militares foram detectados pelo sistema de monitoramento por câmeras do imóvel que era alvo do mandado, possibilitando a um suspeito tentar fugir em seu veículo.

Em alta velocidade, o homem de 42 anos chegou a fugir pela rodovia BR-354, mas foi interceptado pela PMMG e detido.

O que o imóvel escondia?

De volta ao imóvel, a PMMG apreendeu seis barras de maconha, pesando aproximadamente 3kg no total. Essa quantidade da droga, no mercado de varejo, tem valor estimado de até R$15.000,00.

Foram confiscados também quatro papelotes de cocaína (avaliados em cerca de R$400,00) e R$3.280,00 em dinheiro.

O local da apreensão, no Centro, é de fácil acesso à BR-354, rodovia estratégica, que liga Minas Gerais a São Paulo, para o escoamento de produtos ilícitos.

Caxambu, estância hidromineral, não é publicamente conhecida por ser dominada por uma facção criminosa específica, mas a região é rota crucial para o tráfico de drogas.

Uma réplica de pistola (simulacro) foi apreendida com o suspeito. A quantidade de entorpecentes e a estrutura apreendida sugerem uma operação de distribuição.

As seis barras de maconha indicam que a droga estava em processo de atacado ou armazenamento para ser fracionada.

Já os quatro papelotes de cocaína, juntamente com a máquina de cartão e o computador de monitoramento, apontam para uma infraestrutura montada para o comércio final (varejo) na própria residência.

As rodovias federais e estaduais de Minas, como a BR-354, BR-381 e BR-262, servem como corredores estratégicos de distribuição de entorpecentes, ligando grandes centros produtores (como São Paulo e o Centro-Oeste) ao Nordeste, Sudeste e até mesmo ao exterior, passando pelo estado mineiro.

A infraestrutura montada em Caxambu para atuar no atacado (barras de maconha) e no varejo (papelotes de cocaína e máquina de cartão) simultaneamente indica como cidades menores se tornaram entrepostos do tráfico.

Fuga e prisão em Caxambu