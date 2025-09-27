BH: manhã gelada com 5ª menor temperatura de 2025

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte amanheceu com duas regionais registrando temperaturas abaixo dos 10°C neste sábado (27/09), segundo a Defesa Civil de BH.

A menor temperatura foi registrada na Regional Oeste, com o termômetro da estação Cercadinho marcando 9,1°C, e sensação térmica de -5,5°C, às 6h.

Na sequência, a Regional Centro-Sul marcou 9,2°C, às 5h40.

A menor temperatura de 2025 foi de 8,1°C, registrada duas vezes, sendo a primeira na regional Centro-Sul (12/06) e a segunda vez na Oeste (13/06).

As temperaturas mais altas foram observadas na Pampulha, com 12,6°C e sensação térmica de 10,1°C, e em Venda Nova, com 12,9°C, às 5h55.

As cidades de Oymyakon e Yakutsk (foto), na Rússia, são as mais geladas (com habitantes) do planeta. Em maio de 2024, em plena primavera, por exemplo, a mínima chegou a oito graus negativos. Então, quando chega o inverno, em dezembro, a coisa fica feia. As temperaturas vão a 50 graus negativos. Reprodução de vídeo YouTube Yakutsk Life Oymyakon, no leste da Sibéria, registrou em 1924 a mais baixa temperatura numa área habitada: - 71,2ºC. A média no inverno é de -45ºC. E no restante do ano, a média fica em -14,2ºC. Reprodução do site ibmagazine.es Yakutsk é a maior cidade do mundo construída sobre um "permafrost" - solo típico do Ártico que fica permanentemente congelado. Tem 122 km², numa área remota, a 675 km de Verkhoyansk e 8.200 km da capital Moscou. Tem 282 mil habitantes. Reprodução do site pt.quora.com Para suportar viver num ambiente tão gélido, as pessoas precisam se cobrir totalmente para que partes do corpo não congelem. Até mesmo cabelos e cílios podem virar gelo. E as crianças só vão à escola se a temperatura estiver até -46,7°C. Mais frio que isso, as escolas fecham. reprodução instagram anastasia gruzdeva Em vÃ¡rias cidades pelo mundo os habitantes vivem submetidos a temperaturas extremamente frias, sempre abaixo de zero. Veja algumas: ReproduÃ§Ã£o do site http://brasileironarussia.com/ Verkhoyansk (Rússia) - Situada às margens do rio Yana, perto do Círculo Polar Ártico, tem apenas 35 km². Fica a 124m de altitude. E tem 1.300 habitantes. Registrou temperatura de -67,8ºC em 1892, que foi um recorde no Hemisfério Norte, até ser batido pela cidade de Klinck, na Groenlândia. Reprodução do site amusingplanet.com Klinck (Groenlândia) - Tem um registro histórico: em 22/12/1991, o termômetro marcou -69,6ºC nessa cidade, superando o recorde de Verkhoyansk para a menor temperatura do Hemisfério Norte. Reprodução do site segredosdomundo.r7.com Steinkjer (Noruega) - Tem 1.563 km² de área e 20.400 habitantes. Fica a 600 km da capital Oslo. Sebastiaan de Weerd - Flickr Snag (Canadá) - Esta vila fica em uma pequena estrada na região de Yukon, território que tem 35 mil habitantes e faz divisa ao norte com o Alasca. Em 3/2/1947, registrou o recorde mínimo de temperatura para o continente da América do Norte: -63ºC. Fica a 4.100 km de Ottawa. Reprodução do site theglobeandmail.com/news/national Yellowknife (Canadá) -Fica na costa norte do Grande Lago do Escravo, cerca de 400 km ao sul do Círculo Polar Ártico. Ocupa uma área de 134 km². E tem 19.500 habitantes. Está a 4.900 km da capital Ottawa. TravelingOtter - Wikimédia Commons Ulan Bator (Mongólia) - A capital e maior cidade da Mongólia fica a 1.350m de altitude, numa área de 47 mil km². Tem 1,3 milhão de habitantes. Reprodução do site viajeleve.net Nursultan (Cazaquistão) - É a capital do país e fica localizada ao longo do rio Ishim, na região Aqmola, a 347m de altitude. Ocupa 722 km² e tem 1 milhão de moradores. Reprodução do site circum-mundum.com/pt-pt Nuuk (Groenlândia) - Capital da Groenlândia, na costa do sudoeste, a 690m de altitude. Tem 17.600 habitantes. Reprodução do site ncl.com/br/pt/ Harbin (China) - Ã? a provÃ­ncia mais ao norte da China. Fica a 149m de altitude, numa Ã¡rea de 53 mil km2, a 1.200km da capital Pequim. MantÃ©m uma atraÃ§Ã£o turÃ­stica ( Parque da Ilha do Sol), onde esculturas de gelo ficam expostas durante o ano inteiro. Tem 10 milhÃµes de habitantes. ReproduÃ§Ã£o do site archdaily.com.br Dudinka (Rússia) - Cidade portuária às margens do rio Ienissei, ocupa 105 km², a 2.800 km de Moscou. Tem 21 mil habitantes. Reprodução do site melhoresmomentosdavida.com Foto: Peter Prokosch CC BY-NC-SA 2.0 Barrow (EUA) - É a cidade mais setentrional (ao norte) dos EUA, e uma das mais ao norte do mundo. Maior cidade do estado americano do Alasca. Ocupa 55 km² e tem 4.400 habitantes. Reprodução do site http://wikimapia.org/17813/pt/Barrow Alasca (EUA) - O Alasca como um todo Ã© bem frio. Ã? o maior e menos povoado estado dos EUA. Tem 1,7 milhÃ£o de kmÂ² com 733 mil habitantes. ReproduÃ§Ã£o do site epocanegocios.globo.com/Informacao E fechando a galeria duas cidades que têm clima ameno no verão, mas invernos rigorosos. E são muito procuradas por turistas por sua beleza durante a estação mais fria do ano. Couleur pixabay Winnipeg (Canadá) - A 239m de altitude, ocupa 464 km². Tem 705 mil habitantes. Fica a 2.100 km de Ottawa. Patinação no gelo é uma das atividades mais populares no inverno. Reprodução do site dicasdocanada.com.br/winnipeg Helsinque (Finlândia) - A capital finlandesa fica numa península no sul do país. Cidade portuária, cujo Mar do Norte congela no inverno. Ocupa 213 km² e tem 631 mil habitantes. Tem verão ameno e inverno com muita neve Reprodução do site /finland.fi/pt/ OBS: A Antártida, o continente gelado, não entra nessa lista porque não tem cidades, apenas estações meteorológicas com pequenos assentamentos ao redor. Eli Duke Voltar Próximo

No Barreiro também o dia amanheceu frio, marcou 11,4°C, às 6h. As temperaturas mais amenas foram na Pampulha, que teve 12,6°C, com sensação térmica de 10,1°C, às 6h, e em Venda Nova, que registrou 12,9°C, às 5h55.

Como vai ser o domingo?

Para este domingo (28/09), a previsão é de céu claro durante todo o dia em Belo Horizonte. A temperatura mínima esperada é de 10°C e a máxima de 28°C, com a umidade do ar variando entre 20% e 80%.

O contraste entre o frio intenso registrado ao amanhecer e a umidade reduzida durante a tarde reforça a necessidade de atenção especial da Defesa Civil aos alertas de saúde e de risco de incêndios na Grande BH.

Frio e cuidados

Temperatura Mínima do Dia: 9,1°C (quinta menor do ano)



Regional mais fria: Oeste (Cercadinho), às 6h



Sensação térmica extrema: 5,5°C (Regional Oeste)



Previsão de umidade: 25% (nível de atenção)

Como encarar o frio e a secura, segundo a defesa civil

Hidratação intensa: beba água mesmo sem sede, pois a baixa umidade intensifica a desidratação



Umidificação: use umidificadores de ar ou coloque toalhas molhadas e bacias com água nos ambientes para elevar a umidade



Proteção respiratória: evite exercícios físicos entre 10h e 17h, horários de menor umidade e maior concentração de poluentes



Roupas em camadas: devido à grande amplitude térmica (manhã fria, tarde quente), use casacos ou blusas que possam ser removidos facilmente (estratégia "cebola")

10 menores temperaturas de BH em 2025

8,1°C - 12/06 (Centro-Sul) e 13/06 (Cercadinho)

8,7°C - 30/07 e 31/07 (Centro-Sul)

8,8°C - 15/06 (Venda Nova)

8,9°C - 11/08 (Cercadinho)

9,1°C - 27/09 (Cercadinho)

9,4°C - 14/06 (Cercadinho)

9,7°C - 02/08 (Cercadinho)

9,9°C - 06/07 (Venda Nova)

10°C - 05/07 (Mangabeiras)

10,2 - 09/07 (Mangabeiras) e 26/09 (Cercadinho)

Fontes: Defesa Civil de BH e Nacional