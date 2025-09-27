BH: manhã gelada com 5ª menor temperatura de 2025

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010).
As cidades de Oymyakon e Yakutsk (foto), na Rússia, são as mais geladas (com habitantes) do planeta. Em maio de 2024, em plena primavera, por exemplo, a mínima chegou a oito graus negativos. Então, quando chega o inverno, em dezembro, a coisa fica feia. As temperaturas vão a 50 graus negativos. Reprodução de vídeo YouTube Yakutsk Life
Oymyakon, no leste da Sibéria, registrou em 1924 a mais baixa temperatura numa área habitada: - 71,2ºC. A média no inverno é de -45ºC. E no restante do ano, a média fica em -14,2ºC. Reprodução do site ibmagazine.es
Yakutsk é a maior cidade do mundo construída sobre um "permafrost" - solo típico do Ártico que fica permanentemente congelado. Tem 122 km², numa área remota, a 675 km de Verkhoyansk e 8.200 km da capital Moscou. Tem 282 mil habitantes. Reprodução do site pt.quora.com
Para suportar viver num ambiente tão gélido, as pessoas precisam se cobrir totalmente para que partes do corpo não congelem. Até mesmo cabelos e cílios podem virar gelo. E as crianças só vão à escola se a temperatura estiver até -46,7°C. Mais frio que isso, as escolas fecham. reprodução instagram anastasia gruzdeva
Verkhoyansk (Rússia) - Situada às margens do rio Yana, perto do Círculo Polar Ártico, tem apenas 35 km². Fica a 124m de altitude. E tem 1.300 habitantes. Registrou temperatura de -67,8ºC em 1892, que foi um recorde no Hemisfério Norte, até ser batido pela cidade de Klinck, na Groenlândia. Reprodução do site amusingplanet.com
Klinck (Groenlândia) - Tem um registro histórico: em 22/12/1991, o termômetro marcou -69,6ºC nessa cidade, superando o recorde de Verkhoyansk para a menor temperatura do Hemisfério Norte. Reprodução do site segredosdomundo.r7.com
Steinkjer (Noruega) - Tem 1.563 km² de área e 20.400 habitantes. Fica a 600 km da capital Oslo. Sebastiaan de Weerd - Flickr
Snag (Canadá) - Esta vila fica em uma pequena estrada na região de Yukon, território que tem 35 mil habitantes e faz divisa ao norte com o Alasca. Em 3/2/1947, registrou o recorde mínimo de temperatura para o continente da América do Norte: -63ºC. Fica a 4.100 km de Ottawa. Reprodução do site theglobeandmail.com/news/national
Yellowknife (Canadá) -Fica na costa norte do Grande Lago do Escravo, cerca de 400 km ao sul do Círculo Polar Ártico. Ocupa uma área de 134 km². E tem 19.500 habitantes. Está a 4.900 km da capital Ottawa. TravelingOtter - Wikimédia Commons
Ulan Bator (Mongólia) - A capital e maior cidade da Mongólia fica a 1.350m de altitude, numa área de 47 mil km². Tem 1,3 milhão de habitantes. Reprodução do site viajeleve.net
Nursultan (Cazaquistão) - É a capital do país e fica localizada ao longo do rio Ishim, na região Aqmola, a 347m de altitude. Ocupa 722 km² e tem 1 milhão de moradores. Reprodução do site circum-mundum.com/pt-pt
Nuuk (Groenlândia) - Capital da Groenlândia, na costa do sudoeste, a 690m de altitude. Tem 17.600 habitantes. Reprodução do site ncl.com/br/pt/
Dudinka (Rússia) - Cidade portuária às margens do rio Ienissei, ocupa 105 km², a 2.800 km de Moscou. Tem 21 mil habitantes. Reprodução do site melhoresmomentosdavida.com
Foto: Peter Prokosch CC BY-NC-SA 2.0
Barrow (EUA) - É a cidade mais setentrional (ao norte) dos EUA, e uma das mais ao norte do mundo. Maior cidade do estado americano do Alasca. Ocupa 55 km² e tem 4.400 habitantes. Reprodução do site http://wikimapia.org/17813/pt/Barrow
E fechando a galeria duas cidades que têm clima ameno no verão, mas invernos rigorosos. E são muito procuradas por turistas por sua beleza durante a estação mais fria do ano. Couleur pixabay
Winnipeg (Canadá) - A 239m de altitude, ocupa 464 km². Tem 705 mil habitantes. Fica a 2.100 km de Ottawa. Patinação no gelo é uma das atividades mais populares no inverno. Reprodução do site dicasdocanada.com.br/winnipeg
Helsinque (Finlândia) - A capital finlandesa fica numa península no sul do país. Cidade portuária, cujo Mar do Norte congela no inverno. Ocupa 213 km² e tem 631 mil habitantes. Tem verão ameno e inverno com muita neve Reprodução do site /finland.fi/pt/
OBS: A Antártida, o continente gelado, não entra nessa lista porque não tem cidades, apenas estações meteorológicas com pequenos assentamentos ao redor. Eli Duke
