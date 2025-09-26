Assine
VIÇOSA

MG: trio é condenado por sequestro e assassinato de jovem

Dois dos réus, condenados a 18 e a 24 anos de reclusão, estão presos. O terceiro envolvido, que recebeu pena de 22 anos, está foragido

26/09/2025 23:17 - atualizado em 26/09/2025 23:19

Sentença da Justiça de Minas Gerais fixou ainda uma indenização por danos morais no valor de R$ 18 mil crédito: TJMG/Divulgação

A Justiça condenou três homens pelo assassinato de um jovem de 23 anos, ocorrido em 26 de março do ano passado, na zona rural do município de Viçosa (MG), na Zona da Mata. A informação foi divulgada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta sexta-feira (26/9).

Dois dos réus, condenados a 18 e 24 anos de reclusão, estão presos desde março e abril de 2024, respectivamente. O terceiro envolvido, condenado a 22 anos de reclusão, está foragido. Todos tiveram negado o direito de recorrer em liberdade.

A sentença fixou ainda uma indenização por danos morais no valor de R$ 18 mil, a ser paga solidariamente pelos três réus aos herdeiros da vítima.

De acordo com a denúncia, a execução foi ordenada por uma facção criminosa, no contexto de imposição do chamado tribunal do crime. A vítima, usuária de drogas e conhecida por pequenos furtos na comunidade, foi sequestrada pelos acusados, levada até a zona rural e morta com cinco disparos de arma de fogo na cabeça.

As investigações apontaram que os réus agiram de forma premeditada, com divisão de tarefas. O sequestro chegou a ser presenciado por uma testemunha, que, desde o ano passado, está sob a proteção do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita).

