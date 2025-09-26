Encontrado em Minas dente de animal que viveu há mais de 80 milhões de anos

Um achado que valoriza ainda mais Uberaba, na Região do Triângulo Mineiro, como "terra dos dinossauros" – um reconhecimento internacional que fortalece pesquisas científicas e mostra o potencial do município. Foi encontrado nesta sexta-feira (26), no loteamento Residencial Maria da Glória, um dente de dinossauro carnívoro.

A área fica próxima à penitenciária na saída do município. Segundo o professor Luiz Carlos Borges Ribeiro, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e um dos coordenadores do Uberaba Geoparque Mundial da Unesco, trata-se de um animal que viveu entre 80 milhões e 83 milhões de anos atrás. A parte visível do dente tem 2,5 centímetros.

Borges Ribeiro apontou o crescimento no número de descobertas. "Até dezembro, o território de Uberaba tinha 36 sítios de ocorrências fossilíferas (fósseis), sendo 23 na mancha urbana e na zona de expansão e 13 na área rural. A partir de dois novos programas de monitoramento paleontológico, feitos pela Geopac Consultoria Ambiental, esse número foi acrescido de mais dois sítios. Assim, passamos a ter 25 Sítios urbanos e 13 rurais", disse o pesquisador.

Uberaba se destaca como a cidade brasileira com o maior número de salvamentos paleontológicos do país, "só perdendo para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil como um todo". Em resumo, a cidade do Triângulo Mineiro se consolida "como o maior sítio paleontológico urbano no Brasil, graças às políticas públicas de geoconservação adotadas pela Prefeitura de Uberaba, com apoio do Ministério Público de Minas Gerais".

O professor destaca o empenho do promotor de Justiça, Carlos Alberto Valera, embaixador da Geoconservação do Patrimônio Paleontológico do Brasil, da equipe técnica do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis (UFTM) e da Agência Nacional de Mineração (ANM). "Eu me sinto muito orgulhoso em estar participando deste que é, sem dúvida, o mais importante movimento de proteção do patrimônio paleontológico do Brasil".

Na avaliação do pesquisador e coordenador do Geoparque, o novo Zoneamento Paleontológico em Uberaba permitirá que os números de salvamentos paleontológicos sejam potencializados "a um nível nunca visto" na história dos programas ambientais de investigação, monitoramento e salvamento paleontológico. "Um caso único no planeta, um exemplo transcendente de geoconservação em nível mundial", ressalta.