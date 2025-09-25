Assine
NOVA INTEGRANTE

Zoológico de BH recebe macaca ameaçada de extinção

Espécime raro será mantido sob cuidados antes de ser apresentado aos visitantes, no zoo de Belo Horizonte

FS
Flor Sette Camara*
Repórter
25/09/2025 17:30 - atualizado em 25/09/2025 17:33

Sauim-de-coleira, espécie ameaçada de extinção chega em zoológico de BH.
Sauim-de-coleira, espécie ameaçada de extinção chega em zoológico de BH crédito: Suziane Brugnara// Divulgação Prefeitura de Belo Horizonte.

O Zoológico de Belo Horizonte, na Pampulha, vai receber um novo animal: o sauim-de-coleira, uma espécie de primata em risco de extinção. A chegada dessa fêmea foi confirmada por Carlyle Coelho, gerente do zoo.

A intenção da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) é que em breve seja adquirido também um macho para que a reprodução do casal seja viabilizada.

A nova moradora entra para a lista de primatas que vivem no local, que já recebe macacos há décadas em virtude de convênios com entidades de outros estados e até internacionais.

O caso mais famoso é o do gorila Idi Amin. Ele chegou ao zoo em 1975 e morreu em 2012, causando grande comoção entre os moradores.

Atualmente, a população de primatas do local contabiliza 41 animais, divididos em diferentes espécies. A família de gorilas tem Bu Bu como seu membro mais recente. As fêmeas Imbi, Lou Lou e Anaya completam o grupo.

Leia Mais

Sauim-de-coleira

O sauim-de-coleira (Saguinus bicolor) tem esse nome devido a uma faixa branca de pelos que se estende do peito ao pescoço, lembrando uma coleira. 

Atualmente, a espécie vive em uma área restrita a apenas 7,5 km² no Amazonas, nas cidades de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. O animal é o mascote oficial da capital amazonense.

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o sauim-de-coleira é um dos 25 primatas mais ameaçados do planeta, com uma queda populacional de 80% desde 1997. 

O macaco vive em uma região impactada por fatores como a expansão urbana, a construção de estradas, a colonização e a agricultura, que contribuem para o risco de extinção.

Ainda segundo o Ibama, os dados são preocupantes, já que a espécie desempenha um papel ecológico fundamental. Sua dieta, que inclui insetos, frutas, néctar, ovos e pequenos vertebrados, contribui para a dispersão de sementes, o controle de pragas e a manutenção do equilíbrio do ecossistema.

O Plano de Ação Nacional (PAN) Sauim-de-Coleira, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), trabalha desde 2011 com a implementação de iniciativas para evitar que a espécie desapareça.

Novo integrante no Zoo de BH

Segundo informações do Zoológico de BH, o novo integrante passa por quarentena. Ela veio do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ). Representantes do zoo não quiseram divulgar mais informações sobre o nome e a idade do novo animal.

Esse período de quarentena serve para que uma equipe veterinária acompanhe sua saúde e adaptação antes de ela ser levada ao local de exposição para visitantes. Nesse espaço, apenas técnicos e veterinários têm autorização para entrar.

Histórico reprodutivo

O Zoológico de Belo Horizonte tem um histórico de sucesso na reprodução e conservação de espécies ameaçadas de extinção. Em 2024, por exemplo, o zoo recebeu o gorila macho Bu Bu, vindo da Hungria, com o objetivo de iniciar um programa de reprodução com as fêmeas que já viviam no local.

O histórico reprodutivo do zoológico começou com a chegada do gorila Idi Amin em 1975. A formação de um grupo, no entanto, só foi possível em 2010, com a vinda de novas fêmeas da Europa. De 2014 a 2021, nasceram cinco filhotes, um marco histórico por ser o único registro de reprodução da espécie em toda a América do Sul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda neste ano, em abril, a cidade de São Paulo também recebeu um sauim-de-coleira no zoológico da capital. O animal, que antes habitava o zoo de Sorocaba, foi enviado em parceria para integrar os projetos de conservação, reprodução e educação ambiental da instituição.

Atualmente, o zoológico de Belo Horizonte abriga 3.586 animais de 205 espécies.

Desses animais, cerca de 800 são aves, mamíferos e répteis. Muitos deles sofrem o risco de extinção, como o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), a arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari), o cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus), dentre outros.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

bh sao-paulo zoologico

