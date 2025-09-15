Chimpanzé Serafim recebe 'atenção especial' no Zoológico de BH por diabetes

O Zoológico de Belo Horizonte está dedicando atenção especial a um de seus moradores: o chimpanzé Serafim, de 37 anos. Diagnosticado com diabetes tipo 1, uma condição que, segundo especialistas, não é incomum em primatas, Serafim tem sua rotina readequada para garantir uma vida plena e saudável.

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) lidera os cuidados com Serafim, implementando um plano meticuloso que envolve dieta especializada e monitoramento glicêmico constante.

A zootecnista e gerente da seção de nutrição do Zoo de BH, Melina Nunes, detalha a importância dessas adaptações. "A base da alimentação são folhas, frutas e legumes, mas, para o Serafim, precisamos ser estratégicos. Alimentos com alto índice glicêmico, como bananas maduras e melancia, são oferecidos com moderação ou combinados com fontes de fibra, gordura ou proteína. Essa estratégia ajuda a modular a absorção de açúcar", explica Nunes.

Com quatro refeições diárias, totalizando cerca de 4 mil calorias, o cardápio de Serafim inclui seus "favoritos", como manga, banana, tomate, alface, taioba, beterraba, cenoura e milho verde cozidos. Esses ajustes não são apenas para manter a saúde, como para assegurar a qualidade de vida do chimpanzé, respeitando suas preferências e necessidades específicas.

A diretora de zoobotânica, Sandra Cunha, reforça o compromisso do Zoo BH: "Nosso objetivo é sempre oferecer o que há de melhor para todos os animais, com um cuidado redobrado para aqueles que, como o Serafim, necessitam de atenção especial".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata