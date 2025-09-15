Assine
overlay
Início Gerais
SAÚDE

Chimpanzé Serafim recebe 'atenção especial' no Zoológico de BH por diabetes

Com diabetes, Serafim obtém dieta direcionada e controle glicêmico diário.

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
15/09/2025 18:09 - atualizado em 15/09/2025 18:11

compartilhe

Siga no
x
Serafim recebe cuidados específicos para garantir uma vida plena e saudável.
Serafim recebe cuidados específicos para garantir uma vida plena e saudável. crédito: Juan Espanha

O Zoológico de Belo Horizonte está dedicando atenção especial a um de seus moradores: o chimpanzé Serafim, de 37 anos. Diagnosticado com diabetes tipo 1, uma condição que, segundo especialistas, não é incomum em primatas, Serafim tem sua rotina readequada para garantir uma vida plena e saudável.

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) lidera os cuidados com Serafim, implementando um plano meticuloso que envolve dieta especializada e monitoramento glicêmico constante.

A zootecnista e gerente da seção de nutrição do Zoo de BH, Melina Nunes, detalha a importância dessas adaptações. "A base da alimentação são folhas, frutas e legumes, mas, para o Serafim, precisamos ser estratégicos. Alimentos com alto índice glicêmico, como bananas maduras e melancia, são oferecidos com moderação ou combinados com fontes de fibra, gordura ou proteína. Essa estratégia ajuda a modular a absorção de açúcar", explica Nunes.

Leia Mais

Com quatro refeições diárias, totalizando cerca de 4 mil calorias, o cardápio de Serafim inclui seus "favoritos", como manga, banana, tomate, alface, taioba, beterraba, cenoura e milho verde cozidos. Esses ajustes não são apenas para manter a saúde, como para assegurar a qualidade de vida do chimpanzé, respeitando suas preferências e necessidades específicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A diretora de zoobotânica, Sandra Cunha, reforça o compromisso do Zoo BH: "Nosso objetivo é sempre oferecer o que há de melhor para todos os animais, com um cuidado redobrado para aqueles que, como o Serafim, necessitam de atenção especial".

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

chimpanze zoologico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay