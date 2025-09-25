Festa do pescador agita cidade mineira a partir desta sexta (26)

O distrito Barra do Guaicuí, localizado em Várzea da Palma, no Norte de Minas, estará em celebração entre esta sexta-feira (26) e domingo (28/9). A Festa do Pescador movimentará a cidade com shows e programações para as famílias locais e turistas que virão para os festejos. Com entrada franca, as festividades ocorrerão na Avenida Lino de Moraes.

A região fica no encontro entre os rios das Velhas e São Francisco, ponto popular de pesca. Os caçadores esportivos vão frequentemente ao local para procurar espécies como piranhas, dourados e matrinxã. A presença de peixes, como o dourado, indica boa qualidade da água.

Além da pesca, a cidade de Várzea da Palma, a 307,9 quilômetros de Belo Horizonte, oferece uma arquitetura que atrai turistas. Com paisagens chamativas e uma natureza diversificada, oferece cachoeiras e serras em seu território. O distrito de Barra do Guaicuí é famoso pelas ruínas da Igreja de Pedras do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, uma construção jesuíta de 1678.

A igreja é protegida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha), e representa as primeiras tentativas de catequizar os indígenas. Isso demonstra que a pesca é só um dos atrativos para o turismo local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Organizada pela prefeitura, a Festa do Pescado contará com apresentações culturais e com músicas de diferentes estilos musicais: como pagode e forró. As bandas Vall Sylva, Luxúria e Muriel Alves, serão os responsáveis por ritmar as festividades.