Vídeo mostra briga momentos antes da morte de homem no Barro Preto

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram momentos antes de um homem matar outro a pauladas na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada pelas autoridades no início da manhã desta sexta-feira (26/9), na esquina entre a Avenida do Contorno e a Rua Paracatu, no Barro Preto. O crime aconteceu durante a madrugada.

Os dois indivíduos nas imagens são pessoas em situação de rua e se envolveram em uma discussão. A vítima de homicídio aparece no vídeo perseguindo o homem responsável pelo assassinato. Mais tarde, ainda pela manhã, a Polícia Militar realizou a prisão no viaduto Itamar Franco.

Leia Mais Avó presa por suspeita de matar neta com bolo envenenado é indiciada em MG Justiça proíbe mineração em área de preservação na Serra do Caraça Intervalos e sentidos do Metrô BH serão alterados a partir de segunda-feira

Segundo a polícia, o homem, de 44 anos, confessou o crime e foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O pedaço de madeira usado na agressão, sujo de sangue, foi apreendido nas imediações durante varredura feita pela PM no perímetro.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde sua identidade será confirmada. A motivação da briga ainda permanece desconhecida.

Conforme a polícia, o responsável pelo assassinato tem pouco mais de 40 passagens pela polícia por crimes como lesão corporal, tráfico de drogas, furto e roubo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia