Vídeo mostra briga momentos antes da morte de homem no Barro Preto
Vítima foi encontrada pelas autoridades no início da manhã desta sexta-feira (26/9), na esquina da Avenida do Contorno com a Rua Paracatu
Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram momentos antes de um homem matar outro a pauladas na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima foi encontrada pelas autoridades no início da manhã desta sexta-feira (26/9), na esquina entre a Avenida do Contorno e a Rua Paracatu, no Barro Preto. O crime aconteceu durante a madrugada.
Os dois indivíduos nas imagens são pessoas em situação de rua e se envolveram em uma discussão. A vítima de homicídio aparece no vídeo perseguindo o homem responsável pelo assassinato. Mais tarde, ainda pela manhã, a Polícia Militar realizou a prisão no viaduto Itamar Franco.
Segundo a polícia, o homem, de 44 anos, confessou o crime e foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O pedaço de madeira usado na agressão, sujo de sangue, foi apreendido nas imediações durante varredura feita pela PM no perímetro.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde sua identidade será confirmada. A motivação da briga ainda permanece desconhecida.
Conforme a polícia, o responsável pelo assassinato tem pouco mais de 40 passagens pela polícia por crimes como lesão corporal, tráfico de drogas, furto e roubo.
