Barbeiro é morto a tiros enquanto trabalhava no Triângulo Mineiro

Um barbeiro foi assassinado a tiros na tarde dessa quarta-feira (24/9) no salão em que trabalhava em Araguari, no Triângulo Mineiro. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. Ninguém foi preso.

Imagens do circuito interno da barbearia flagraram a ação e mostram que a vítima preparava um cliente para o serviço quando um homem de capacete vermelho entra armado e atira várias vezes. Também é possível perceber que existe mais um criminoso na porta do estabelecimento, de capacete preto. Ele parece atirar mais uma vez.

No local estavam o cliente que era atendido pela vítima e mais um profissional. Apesar do susto, eles não são ameaçados. O crime aconteceu na Rua São José, no Bairro Paraíso.

De acordo com a Polícia Militar, os dois autores fugiram em uma motocicleta preta, abandonada cerca de dois quarteirões do local do homicídio. As buscas para identificar e prender os envolvidos continuam. Ainda não se sabe a motivação do crime.

