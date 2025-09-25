Assine
overlay
Início Gerais
À QUEIMA-ROUPA

Barbeiro é morto a tiros enquanto trabalhava no Triângulo Mineiro

Imagens do circuito interno do estabelecimento mostram que a vítima preparava um cliente para o serviço quando foi baleado por homem com capacete

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
25/09/2025 20:53

compartilhe

Siga no
x
Vídeo: Barbeiro é morto a tiros ao atender cliente em Araguari
Barbeiro foi morto a tiros no momento em que atendia um cliente na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro crédito: Reprodução/Redes sociais

Um barbeiro foi assassinado a tiros na tarde dessa quarta-feira (24/9) no salão em que trabalhava em Araguari, no Triângulo Mineiro. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. Ninguém foi preso.

Imagens do circuito interno da barbearia flagraram a ação e mostram que a vítima preparava um cliente para o serviço quando um homem de capacete vermelho entra armado e atira várias vezes. Também é possível perceber que existe mais um criminoso na porta do estabelecimento, de capacete preto. Ele parece atirar mais uma vez.

Leia Mais

No local estavam o cliente que era atendido pela vítima e mais um profissional. Apesar do susto, eles não são ameaçados. O crime aconteceu na Rua São José, no Bairro Paraíso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Polícia Militar, os dois autores fugiram em uma motocicleta preta, abandonada cerca de dois quarteirões do local do homicídio.  As buscas para identificar e prender os envolvidos continuam. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Tópicos relacionados:

araguari assassinato homicidio minas-gerais triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay