Assine
overlay
Início Gerais
SEM TESTEMUNHAS

Jovem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em estrada da Grande BH

Vítima foi encontrada no meio de uma estrada de São Joaquim de Bicas (MG) e carregava comprimidos de ecstasy. Nenhum suspeito foi identificado ou preso

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
24/09/2025 09:59

compartilhe

Siga no
x
Vítima carregava uma bolsa com drogas e já era conhecida no meio policial
Vítima carregava uma bolsa com drogas e já era conhecida no meio policial crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros em uma estrada de São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (23/9). Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica e a motivação do crime não foi esclarecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou o jovem caído no meio da estrada de acesso ao distrito de Farofas, em uma área erma. A cerca de 800 metros dele, foi localizado um telefone celular.

Leia Mais



A perícia compareceu à cena e constatou que o jovem tinha marcas de tiros na cabeça, no tórax e nos braços. A equipe da Polícia Civil também recolheu 10 cápsulas de calibre .380 próximas ao corpo. 

O jovem foi identificado pelo número inscrito na tornozeleira. Segundo a PM, ele era envolvido com o tráfico de drogas e tinha vasta ficha criminal. 

Ainda conforme os registros, a vítima estava com uma bolsa com 12 comprimidos de ecstasy. A droga e o celular foram recolhidos para as análises da investigação do caso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim para exames. Até a finalização da ocorrência, não foram identificados autores ou a motivação para o crime. Nenhuma testemunha do crime foi encontrada. O caso segue sob análise.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Execução na Grande BH

Também na noite de terça-feira, um outro assassinato pode ter tido o tráfico de drogas como motivação. Um jovem de 22 anos foi executado com diversos tiros em Ribeirão das Neves (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, e encontrado aos fundos de um campo de futebol.

De acordo com a PM, o corpo foi encontrado às 19h com marcas de tiros na cabeça, tronco e tórax e já apresentava rigidez cadavérica. O jovem também tinha vasta ficha criminal e nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Tópicos relacionados:

assassinato grande-bh homicidio trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay