Jovem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em estrada da Grande BH

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros em uma estrada de São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (23/9). Ele era monitorado por tornozeleira eletrônica e a motivação do crime não foi esclarecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou o jovem caído no meio da estrada de acesso ao distrito de Farofas, em uma área erma. A cerca de 800 metros dele, foi localizado um telefone celular.

A perícia compareceu à cena e constatou que o jovem tinha marcas de tiros na cabeça, no tórax e nos braços. A equipe da Polícia Civil também recolheu 10 cápsulas de calibre .380 próximas ao corpo.

O jovem foi identificado pelo número inscrito na tornozeleira. Segundo a PM, ele era envolvido com o tráfico de drogas e tinha vasta ficha criminal.

Ainda conforme os registros, a vítima estava com uma bolsa com 12 comprimidos de ecstasy. A droga e o celular foram recolhidos para as análises da investigação do caso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim para exames. Até a finalização da ocorrência, não foram identificados autores ou a motivação para o crime. Nenhuma testemunha do crime foi encontrada. O caso segue sob análise.

Execução na Grande BH

Também na noite de terça-feira, um outro assassinato pode ter tido o tráfico de drogas como motivação. Um jovem de 22 anos foi executado com diversos tiros em Ribeirão das Neves (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, e encontrado aos fundos de um campo de futebol.

De acordo com a PM, o corpo foi encontrado às 19h com marcas de tiros na cabeça, tronco e tórax e já apresentava rigidez cadavérica. O jovem também tinha vasta ficha criminal e nenhum suspeito foi identificado ou preso.