ACERTO DE CONTAS?

Jovem é executado nos fundos de campo de futebol de Ribeirão das Neves (MG)

Crime aconteceu próximo ao campo de futebol do bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Grande BH

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
24/09/2025 08:10

O corpo foi achado aos fundos do campo de futebol do bairro Jardim Colonial
O corpo foi achado aos fundos do campo de futebol do bairro Jardim Colonial

Um jovem de 22 anos foi executado com diversos tiros em Ribeirão das Neves (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (23/9). 

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado por volta de 19h nos fundos de um campo de futebol, no bairro Jardim Colonial, conhecido por intenso tráfico de drogas. Ele tinha marcas de tiros na cabeça, tronco e tórax, apresentava muita perda de sangue e já estava com rigidez cadavérica.

Os militares verificaram que ele também tinha lacerações. O corpo passou por perícia e foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). 

Segundo a PM, a vítima tinha várias registros por crimes não especificados no documento policial. O jovem tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido.

O corpo foi reconhecido pela companheira do jovem.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A motivação do crime também não foi definida. Os militares seguem no rastreamento dos autores.

