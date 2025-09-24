Discussão com tapa vira tentativa de homicídio no Vale do Rio Doce

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura o homem que atirou contra um rival na noite dessa segunda-feira (22/9) em Imbé de Minas (MG), na Região do Vale do Rio Doce. A vítima, de 47 anos, foi baleada três vezes e está internada na UTI.

Segundo a PM, o autor, de 36 anos, atirou após uma briga no dia anterior. Na ocasião, a vítima deu um tapa no rosto do atirador. A motivação foi confirmada pela esposa do atirador aos militares. A razão da briga, porém, não foi esclarecida.

Conforme os registros, a vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e levada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga (MG). De acordo com o médico de plantão, o homem sofreu dois ferimentos no rosto e um no braço direito.

Após os disparos, o suspeito fugiu em um VW Gol preto em direção à zona rural do município.

Até o momento, ele não foi localizado. A PM segue em rastreamento e pede que informações sejam repassadas de forma anônima pelos telefones 181 (Disque Denúncia) ou 190.