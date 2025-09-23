Assine
TRAGÉDIA FAMILIAR

Homem mata a mulher, grava áudio para o irmão e tira a própria vida

Caso aconteceu na localidade de Monte Sião (MG), zona rural de Montes Claros. Mulher foi assassinada a golpes de machado

LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
23/09/2025 20:29 - atualizado em 23/09/2025 20:44

Ocorrência foi atendida por equipe da Polícia Militar na zona rural de Montes Claros
Ocorrência foi atendida por equipe da Polícia Militar na zona rural de Montes Claros (MG) crédito: Policia Militar/divulgação

Um homem, de 46 anos, foi encontrado morto depois de mandar áudios para o irmão confessando ter assassinado a mulher, de 34, em Montes Claros (MG), nesta terça-feira (23/09). De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi morta a golpes de machado.

A ocorrência do feminicídio seguido de suicídio foi registrada na localidade de Monte Sião, próxima à comunidade de Abóboras, na região da saída para Pirapora (BR 365), na zona rural do Município. O homem cometeu suicídio com o uso de uma corda no pescoço.

De acordo com a PM, o morador de Monte Sião encaminhou áudios ao irmão informando que teria matado a sua companheira e que, em seguida, tiraria a própria vida – sem revelar o que o levou a tomar a decisão.

A equipe da Polícia Militar deslocou até Monte Sião, distante cerca de 20 quilômetros da área urbana. Ao chegar à localidade, os policiais encontraram o homem dependurado em uma corda, sem vida. A mulher dele também foi encontrada morta no lugar, com o corpo apresentando marcas de ferimentos causados por golpes de machado.

A Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia no local. Os corpos foram encaminhados por uma funerária para o o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.

