Homem mata a mulher, grava áudio para o irmão e tira a própria vida
Caso aconteceu na localidade de Monte Sião (MG), zona rural de Montes Claros. Mulher foi assassinada a golpes de machado
Um homem, de 46 anos, foi encontrado morto depois de mandar áudios para o irmão confessando ter assassinado a mulher, de 34, em Montes Claros (MG), nesta terça-feira (23/09). De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi morta a golpes de machado.
A ocorrência do feminicídio seguido de suicídio foi registrada na localidade de Monte Sião, próxima à comunidade de Abóboras, na região da saída para Pirapora (BR 365), na zona rural do Município. O homem cometeu suicídio com o uso de uma corda no pescoço.
De acordo com a PM, o morador de Monte Sião encaminhou áudios ao irmão informando que teria matado a sua companheira e que, em seguida, tiraria a própria vida – sem revelar o que o levou a tomar a decisão.
A equipe da Polícia Militar deslocou até Monte Sião, distante cerca de 20 quilômetros da área urbana. Ao chegar à localidade, os policiais encontraram o homem dependurado em uma corda, sem vida. A mulher dele também foi encontrada morta no lugar, com o corpo apresentando marcas de ferimentos causados por golpes de machado.
A Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia no local. Os corpos foram encaminhados por uma funerária para o o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros.