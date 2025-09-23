MG: ex-funcionário é preso por extorquir patrão

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem que tentava extorquir o ex-patrão, em Patos de Minas, nessa segunda-feira (22/9). O homem já tinha conseguido tomar R$ 2 mil da vítima.





Segundo as investigações, o suspeito havia trabalhado em um estabelecimento comercial da cidade do Alto Paranaíba entre julho e agosto deste ano e, após a demissão, passou a exigir dinheiro mediante ameaças conta o ex-chefe.



Em uma ocasião anterior, a vítima, de 31 anos, chegou a pagar o valor pedido para que ele não expusesse a empresa. A polícia não informou que tipo de informação o ex-funcionário tinha.



Mesmo com um pagamento, o suspeito voltou a procurar os ex-patrões, afirmando ser integrante de uma facção criminosa e ameaçando familiares e o patrimônio da empresa.

O antigo funcionário, de 37 anos, estabeleceu novo prazo para receber mais um pagamento, o que levou a vítima a procurar a Polícia Civil. Durante ação no estabelecimento, os policiais flagraram o investigado chegando e efetuaram a prisão.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.