MG: estudantes denunciam violência policial após festa universitária

Estudantes da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata, em Minas, denunciam um episódio de violência ocorrido na madrugada do último domingo (21/9), na Avenida Santa Rita. Segundo relatos, alunos e cidadãos teriam sido atacados por agentes da Polícia Militar, após uma festa. O Diretório Central dos Estudantes (DCE), publicou nota de repúdio ao ocorrido.

Os estudantes relataram terem sido atacados com tiros de borracha, bombas de efeito moral, cacetetes e spray de pimenta. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver carros de polícia atravessados na rua, muitas pessoas, inclusive algumas correndo, e fumaça na pista.

A ação ocorreu após o Festival Spring Break, evento que integra as celebrações dos 154 anos de Viçosa, e foi planejado com apoio da prefeitura da cidade, a UFV e a organização da festa. Em publicação feita pela gestão municipal, foi anunciado que, a coordenação do festival entregou R$50.000 ao Complexo Hospitalar de Viçosa, montante articulado em parceria público-privada. O Executivo, no entanto, ainda não se pronunciou sobre o caso.

A repressão, segundo o DCE, resultou em feridos e demandou o acionamento do Samu. "A violência, além de marcar fisicamente e psicologicamente a comunidade, sobrecarregou os serviços de saúde da cidade, podendo ter comprometido o atendimento de outras emergências. É inaceitável que o poder público trate o direito ao lazer e à ocupação das ruas com violência e repressão”, afirmou o DCE em nota.

O movimento estudantil cobra explicações públicas sobre o ataque por parte da Prefeitura de Viçosa e do Comando da Polícia Militar. Além disso, o Diretório anunciou que irá acionar a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Ouvidoria da Polícia para que haja investigação imediata e responsabilização dos envolvidos.

Repercussão

Nas redes sociais, além de vídeos que circulam sobre o ocorrido, estudantes e participantes da festa se manifestaram nos comentários da publicação do DCE. "Um completo absurdo"; "Queremos que sejam punidos"; "A Spring Break foi reconhecida como patrimônio imaterial da cidade, e é assim que a polícia trata os visitantes", foram algumas falas registradas.

Por outro lado, também houveram comentários parabenizando os policiais e outros se referindo ao evento como "baderna às 3h da madrugada". Conforme as informações gerais do festival, a celebração estava programada para 16h e duração de 8h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas procurou a PM e a prefeitura para esclarecimento dos fatos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.