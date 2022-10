Viçosa: homem fica 14 horas preso em manilha de água

Um homem de 44 anos passou 14 horas preso dentro de uma manilha de escoamento de água, no Bairro Silvestre, em Viçosa, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores da região começaram a ouvir pedidos de socorro vindos das galerias de escoamento de água. Estranhando a situação, os moradores chamaram os bombeiros.

O homem explicou o motivo do acidente. Ele relatou que chovia forte e ele andava pela rua, quando a prótese que tem na perna ficou presa no barro. Com isso, ele se desequilibrou e caiu dentro da manilha.

O homem contou que ficou 14 horas dentro no local. E que no período da madrugada de sábado para domingo (22 e 23/10) sentiu muito frio.

Os militares levaram o homem para um hospital de Viçosa, onde ficou sob cuidados médicos.