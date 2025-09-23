Morte de gari: delegada acompanhou registro de B.O antes de Renê ser preso

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu que a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira fez pesquisas sobre a morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, em 11 de agosto, antes do marido ser preso, no fim da tarde do mesmo dia. O Estado de Minas teve acesso à conclusão do inquérito que tramitou na casa corregedora desde o dia dos fatos. A servidora foi indiciada por prevaricação, por saber que o marido matou o gari Laudemir de Souza Fernandes, em 11 de agosto e não o prendeu ou denunciou.

No documento, os investigadores constataram, ainda, que a servidora acessou o sistema REDs, onde há registros de ocorrências em andamento e finalizadas, uma hora depois do homicídio e pesquisou informações sobre o crime.



Ao longo do inquérito, sobre a morte de Laudemir, a PCMG não conseguiu confirmar se a delegada sabia, ou não, que o marido matou uma pessoa a caminho do trabalho. Durante coletiva de imprensa, após a conclusão do inquérito criminal, o delegado Matheus Moraes, afirmou que no dia do crime diversas mensagens trocadas entre os dois foram excluídas e eles teriam passado a se comunicar por ligação via aplicativo de mensagem.



“Há várias mensagens apagadas no celular dele e isso dificultou essa conclusão da ciência dela, ou não, da prática criminosa. Porém, alguns áudios foram recuperados, o que possibilitou que chegássemos à conclusão que ela tinha ciência do porte de arma”, afirma.



No entanto, durante as investigações administrativas, na Corregedoria da corporação, os policiais conseguiram recuperar, após a quebra do sigilo dos conteúdos do celular da delegada, que às 14:37, Ana Paula mandou um print de uma matéria publicada por um veículo de imprensa de BH com imagens do carro usado pelo suspeito de matar o gari. Em seguida, o homem liga para a esposa e os dois conversam por cerca de 7 minutos.



De acordo com o documento, na segunda-feira (11/8), Ana Paula ligou para o marido 23 vezes entre 9h18 - nove minutos depois que Laudemir foi baleado na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte - e 16h33, momentos antes da prisão do principal suspeito Renê da Silva Nogueira Júnior, marido da delegada. Dos contatos, apenas seis não foram atendidos pelo empresário.



Durante o depoimento prestado logo após sua prisão em flagrante, Renê afirmou que ligou para a esposa na manhã do dia 11 de agosto, por volta das 8h40, informando que o trânsito estava ruim. Segundo ele, a próxima ligação teria ocorrido às 14h, quando avisou que tinha saído para passear com os cachorros. Por fim, Renê disse ter entrado em contato novamente com a esposa assim que foi abordado pelos policiais militares.



Histórico de pesquisas



A arma utilizada no homicídio, uma pistola calibre .380, pertence à delegada Ana Paula, esposa de Renê, e foi apreendida na residência da servidora no mesmo dia do crime. Durante a finalização das investigações sobre a circunstância da morte de Laudemir, ficou constatado que a mulher permitia que seu marido tivesse acesso aos seus armamentos, de uso pessoal e de uso profissional cedida pelo estado.



Desde 11 de agosto, a Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um procedimento administrativo para investigar a participação da delegada no crime. No dia, Ana Paula foi levada até a sede do órgão correcional para ser ouvida em relação ao uso de sua arma pessoal no crime e teve seu aparelho celular apreendido.



Na ocasião, ao ser questionada sobre a possibilidade de Renê usar as pistolas em alguma situação, Ana Paula afirmou que “nunca presenciou” o investigado manejando as armas e “nunca” autorizou, cedeu, forneceu ou emprestou qualquer armamento.



Na oitiva, a delegada também afirmou que não tinha tomado ciência do crime. No entanto, após consulta no relatório descritivo de acesso da plataforma de Registro de Eventos de Defesa Social, os investigadores da Corregedoria constaram que das 10h30 às 13h20 Ana Paula fez 29 pesquisas com o seu nome, a placa do carro modelo BYD usado pelo marido, o nome de Renê e o nome da vítima.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como o crime aconteceu?