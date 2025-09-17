Morte de gari: Justiça bloqueia bens de Renê Junior e da esposa

A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de bens do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, e de sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. A medida tem o objetivo de garantir indenização à filha da vítima, menor de idade, autora da ação cível.

O bloqueio inclui contas bancárias e aplicações financeiras de até R$ 611 mil, imóveis em nome do casal e acesso às declarações de Imposto de Renda. A ação cível, protocolada em 28 de agosto na 3ª Vara Cível de Contagem, foi movida pela filha de Laudemir, de 15 anos, que pede indenização por danos morais, pensão mensal e custeio de sessões de terapia.

Segundo o magistrado que analisou o caso, a natureza e a gravidade dos fatos, com ampla repercussão social, e a alta probabilidade de uma condenação em valor expressivo, criam um fundado e concreto receio de que os réus tentem dilapidar ou ocultar patrimônio para frustrar uma futura execução.

“Conforme observado pelo Ministério Público, a sucessiva contratação de advogados particulares pelo primeiro réu já constitui indício de que seu patrimônio está sendo reduzido para custear a defesa criminal".

Felipe Saliba, advogado que representa a filha de Laudemir, explicou que a medida representa um avanço importante no processo. “Tivemos uma decisão extremamente importante, que determina o bloqueio de todos os bens do assassino confesso e também da delegada, que é fundamental para assegurar os direitos da filha do senhor Laudemir”, disse.

O Ministério Público havia se manifestado favoravelmente ao bloqueio, mas a inclusão da esposa de Renê só foi acatada com a decisão judicial mais recente.

Segundo ele, a família recebeu a decisão com alívio. “Estávamos aguardando uma medida compatível com os direitos da menor. O bloqueio via Sisbajud, Renajud e Infojud permitirá identificar contas bancárias, veículos, imóveis e declarações de Imposto de Renda em nome do casal”, detalhou.

O bloqueio inicial foi determinado no valor de R$ 611.880, correspondente à pensão mensal até a maioridade da filha e danos morais sugeridos pela defesa. No entanto, o pedido original prevê a possibilidade de bloqueio de até R$ 1,2 milhão.

“O valor determinado atende parcialmente aos nossos pedidos, mas o mais importante é garantir que os bens do casal não sejam dilapidados antes da decisão final”, ressaltou Saliba.

Réu

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Renê Júnior, que se tornou réu e responderá por homicídio qualificado, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual. A prisão preventiva do empresário foi mantida.

O processo de sua esposa, Ana Paula, foi desmembrado. A delegada é acusada de porte ilegal de arma e prevaricação e pode propor um Acordo de Não Persecução Penal, já que os crimes imputados não ultrapassam quatro anos e foram cometidos sem violência.

Renê Júnior segue preso durante o andamento do caso. A reportagem procurou as defesas de Renê Júnior e de Ana Paula Balbino Nogueira, mas até a publicação não houve retorno, o espaço segue aberto.

Como foi o crime?

Equipe de coleta de lixo trabalhava na Rua Modestina de Souza, Bairro Vista Alegre, em BH, na manhã do dia 11 de agosto.

Motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, 42 anos, manobra para liberar passagem, após ver uma fila de carros se formar atrás dela.

Eledias e os garis acenam para Renê da Silva, que dirigia um carro BYD, permitindo a passagem.

O suspeito abaixa a janela e grita que, caso encostasse em seu veículo, ele iria "dar um tiro na cara" da condutora.

Na sequência, ele segue adiante, estaciona, sai do carro armado; derruba o carregador, recolhe e engatilha pistola, segundo o registro policial.

Ele faz um disparo que atinge Laudemir no abdômen.

O gari é levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Grande BH, mas morre por hemorragia interna.

No local, PM recolhe projétil intacto de munição calibre .380.

Horas após o crime, a PM localiza e prende Renê no estacionamento de academia na Av. Raja Gabaglia.

Flagrante convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, no dia 13 de agosto, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais.

Renê está preso no Presídio de Caeté, Grande BH

Quem é o suspeito?

Renê da Silva Nogueira Júnior , 47 anos;

, 47 anos; Colaborador em empresa de alimentos, foi desligado após repercussão ;

Casado com a delegada Ana Paula Balbino Nogueira (PCMG);

Descrevia a si mesmo como “cristão, esposo, pai e patriota”;

Tem outros registros policiais em São Paulo (lesão corporal grave contra uma mulher) e Rio de Janeiro (lesão corporal contra ex-companheira, ameaça contra ex-sogra e envolvimento em homicídio culposo);

Nega ter antecedentes criminais, diz que só responde a processo por luxação no pé da ex-esposa.

O que acontece com a esposa do suspeito?

Logo após ser abordado por uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) o suspeito afirmou que a mulher dele é delegada;

Desde o crime, Ana Paula Balbino Nogueira, identificada como a esposa do suspeito de homicídio continuou trabalhando;

A delegada foi ouvida pela Corregedoria da corporação onde trabalha;

As armas de serviço e pessoal foram apreendidas e estão sendo analisadas nos inquéritos administrativos e criminal;

A PCMG afirma que, até o momento, não há informações que incluam a delegada no homicídio do gari

Ana Paula está afastada de suas funções na Polícia civil por questões de saúde

O que dizem as investigações até o momento?

A arma utilizada no homicídio, uma pistola calibre .380, pertence à delegada da Polícia Civil Ana Paula Balbino Nogueira, esposa de Renê, e foi apreendida na residência da servidora no mesmo dia do crime. Os exames periciais, divulgados na sexta-feira (15/8) pela corporação, apontaram a compatibilidade entre a arma de Ana Paula e as munições usadas no assassinato de Laudemir.

Na noite de segunda, após a prisão de Renê, a servidora, que chefia a Delegacia de Combate à Violência Doméstica em Nova Lima, na Grande BH, afirmou à Polícia Civil que o marido não tinha acesso às armas e que não tinha informações sobre o crime. A corporação instaurou procedimento administrativo disciplinar correcional para apurar eventuais responsabilidades.

Na ocasião, a corporação acrescentou ainda que o fato de a arma estar no nome da servidora do governo de Minas Gerais "não necessariamente" a coloca como coautora ou partícipe da ocorrência. A participação só será indicada caso fique constatado que a mulher entregou o armamento para o marido.

Um dos pontos centrais da investigação é o horário de chegada de Renê à empresa onde trabalhava em Betim, na Grande BH. Câmeras de segurança da empresa inicialmente indicaram que ele teria chegado às 9h18, mas a perícia da Polícia Civil afirma que o registro correto seria 9h38, pouco mais de meia hora após um circuito de segurança na rua capturar o momento em que o gari foi baleado no Bairro Vista Alegre, às 9h07.

