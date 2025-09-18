Assine
NOME FAMOSO

Phil Collins é vítima de tentativa de homicídio em BH

Homem tem envolvimento com o tráfico de drogas e é apontada como suspeita de homicídio. Ele foi socorrido na Vila Sumaré, no Noroeste de BH, nessa quarta (17)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
18/09/2025 09:23

Homem foi socorrido ao Hospital Odilon Behrens, no Noroeste de BH
Homem foi socorrido ao Hospital Odilon Behrens, no Noroeste de BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 35 anos, identificado como Phil Collins, foi vítima de uma tentativa de homicídio na Vila Sumaré, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (17/9). O crime, porém, não tem relação com o famoso cantor, compositor e baterista, o suspeito é homônimo da estrela britânica.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o homem caído na Rua Sumaré, em frente ao número 180. Conforme o boletim de ocorrência, ele tinha lesões de arma de fogo e apresentava sinais vitais.

A vítima foi socorrida e levada pelos militares ao Hospital Odilon Behrens. Ele foi atendido pela equipe médica e o médico de plantão confirmou pelo menos quatro perfurações no corpo dele, de tiros que atingiram as costas, a coxa esquerda e a clavícula e perna direitas.

Os militares procuraram testemunhas que pudessem ter informações sobre autoria ou dinâmica do ataque, mas ninguém disse ter presenciado a ação.

De acordo com a PM, a vítima tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e é apontada como suspeita de homicídio.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil investiga autoria e motivação para o crime. Phil Collins segue no hospital.

