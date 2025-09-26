Intervalos e sentidos do Metrô BH serão alterados a partir de segunda-feira

Intervalos entre as viagens do Metrô BH e os sentidos dos trens em algumas estações vão sofrer alterações a partir da próxima segunda-feira (29/9) até o sábado (4/10). A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte, informou que a mudança é necessária para manutenções na via, que fazem parte das obras na Linha 1 do metrô.

De segunda a sábado, o intervalo entre os trens será de 18 minutos entre 20h e 23h. Normalmente, o tempo de espera é de 15 minutos nesse horário.

No mesmo período, nas estações Santa Inês e José Cândido, os trens vão passar em uma só via após as 20h. A Metrô BH orienta que os passageiros verifiquem a direção do transporte antes de embarcar. Não vai haver baldeação.

Da segunda até a sexta-feira (3/10), nas estações Santa Inês, Cidade Industrial e Eldorado, o transporte vai operar apenas em uma via entre 10h e 16h. Também não haverá baldeação.

O intervalo nos horários de pico vai mudar?

Não. Os intervalos nos horários de pico vão continuar os mesmos nesta semana. Confira:

Dias úteis

Horários de pico: 6h às 8h30 e 16h30 às 19h

Tempo do intervalo: 7,5 minutos

