Intervalos e sentidos do Metrô BH serão alterados a partir de segunda-feira

A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte, informou que a mudança é necessária para manutenção na via

Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
26/09/2025 19:19

Intervalos entre as viagens do Metrô BH e os sentidos dos trens em algumas estações vão sofrer alterações a partir da próxima segunda-feira (29/9) até o sábado (4/10)
Intervalos entre as viagens do Metrô BH e os sentidos dos trens em algumas estações vão sofrer alterações a partir da próxima segunda-feira (29/9) até o sábado (4/10) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Intervalos entre as viagens do Metrô BH e os sentidos dos trens em algumas estações vão sofrer alterações a partir da próxima segunda-feira (29/9) até o sábado (4/10). A Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte, informou que a mudança é necessária para manutenções na via, que fazem parte das obras na Linha 1 do metrô.

De segunda a sábado, o intervalo entre os trens será de 18 minutos entre 20h e 23h. Normalmente, o tempo de espera é de 15 minutos nesse horário.

No mesmo período, nas estações Santa Inês e José Cândido, os trens vão passar em uma só via após as 20h. A Metrô BH orienta que os passageiros verifiquem a direção do transporte antes de embarcar. Não vai haver baldeação.

Da segunda até a sexta-feira (3/10), nas estações Santa Inês, Cidade Industrial e Eldorado, o transporte vai operar apenas em uma via entre 10h e 16h. Também não haverá baldeação.

O intervalo nos horários de pico vai mudar?

Não. Os intervalos nos horários de pico vão continuar os mesmos nesta semana. Confira:

Dias úteis

  • Horários de pico: 6h às 8h30 e 16h30 às 19h
  • Tempo do intervalo: 7,5 minutos

bh intervalos metro

