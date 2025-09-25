PBH anuncia instalação de novos radares no Anel Rodoviário

O Anel Rodoviário está recebendo novos radares entre o Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de Belo Horizonte, e a Avenida Cristiano Machado. Segundo a Prefeitura de BH, a medida tem como objetivo modernizar o sistema de fiscalização e melhorar a segurança em uma das principais vias da capital, que concentra fluxo diário de mais de 154 mil veículos.

Atualmente, o trecho conta com 20 radares do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), sendo dez em cada sentido. Eles deverão ser substituídos pelos novos aparelhos. A prefeitura, porém, não informou o número exato de radares que serão instalados.

A reportagem registrou ao menos quatro equipamentos já colocados no sentido Vitória, inclusive na marginal do Novo Anel. Em alguns trechos, os novos radares estão posicionados próximos aos antigos.

Novos radares no anel de perto Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Dados de acidentes

Segundo a PBH, foram registrados 213 acidentes (121 sem vítimas e 92 com vítimas). O Samu fez 221 atendimentos. Além disso, também registraram 683 ocorrências viárias que envolveram atividades de fiscalização de trânsito e conservação do pavimento, além da monitoração contínua do tráfego.

A BHTrans registrou 302 casos de veículos com problema mecânico, ocorrências que exigiram intervenção direta dos agentes para a remoção.

Já os dados do Observatório de Segurança Pública apontam que até o momento neste ano foram 3.039 ocorrências de acidentes, sendo 46 acidentes graves, com 15 mortes. A maioria dos acidentes estão concentrados na altura do Dom Bosco, com 310 acidentes, seguido do Jardinópolis, 274 e Engenho Nogueira, 267.



Novo Anel

Novo radar com limite de 50 km/h Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Em 3 de junho de 2025, a prefeitura assumiu a gestão de 22,4 quilômetros do Novo Anel, entre o bairro Olhos D’Água e a Avenida Cristiano Machado. Os equipamentos atuais estão sendo retirados para viabilizar a instalação dos novos aparelhos, que passarão a ser operados pela BHTrans.

A PBH informa que a substituição está sendo feita de forma gradativa e envolve diferentes etapas técnicas: fixação física dos equipamentos, instalação da sinalização viária, conexão elétrica e de transmissão de dados e aferição pelo Inmetro. Antes de entrarem em operação, os locais receberão faixas de pano informando motoristas e pedestres sobre a data de início da fiscalização.

Durante a fase de implantação, o órgão afirma que os novos equipamentos e placas são cobertos com plástico preto. No entanto, com o vento e a chuva, essas proteções podem se soltar. As equipes da Secretaria de Mobilidade e da BHTrans já estão trabalhando para a reposição de todos os pontos ainda nesta quinta-feira (25).

“A modernização ocorre em conjunto com a adequação da sinalização e a redução dos limites de velocidade no Anel: 70 km/h para veículos leves; 60 km/h para veículos pesados. Nas marginais, a velocidade máxima será de 60 km/h, mas em trechos próximos a áreas com passarelas, pontos de ônibus ou aclives e declives o limite será reduzido para 50 km/h. A medida visa aumentar a segurança viária e dos pedestres, prevenir acidentes e preservar vidas.

Belo Horizonte é referência nacional em segurança viária. Desde a implantação da fiscalização eletrônica, em 1999, o número de vítimas fatais caiu 59%, passando de 392 em 1999 para 159 em 2024. Os atropelamentos também tiveram redução de 72% no mesmo período, caindo de 4.488 para 1.250. Esses resultados refletem os esforços permanentes da Prefeitura para tornar o trânsito mais seguro”, declararam em nota.



Melhorias no Anel Rodoviário

Não se sabe quantos novos radares foram instalados Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

De 3 de junho a 3 de setembro, mais de sete quilômetros de acessos e trechos nas marginais foram recapeados pela Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb), além de 24 serviços de tapa-buracos. Para garantir a fluidez no tráfego, a BHTrans prestou mais de 680 atendimentos em operações de trânsito. A Guarda Civil Municipal já fez quase 1,5 mil rondas preventivas e a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) recolheu 849 toneladas de resíduos neste período.

O recapeamento foi feito nos acessos às avenidas Amazonas, Cristiano Machado, Antônio Carlos, Carlos Luz (Catalão), à BR-040, aos bairros Palmeiras e Buritis e em trechos da marginal com pontos de ônibus. As operações tapa-buracos foram realizadas nas regionais Noroeste e Pampulha.

A Suzurb também revitalizou pontes, viadutos e pinturas das passarelas São Francisco (Regional Pampulha) e O-PA-15 (Oeste). O viaduto São Francisco também passou por reparo no guarda-corpo.

A limpeza e a manutenção de sistemas de drenagem foram realizadas nas regionais Barreiro, Nordeste e Pampulha. A Suzurb ainda fez intervenções na Regional Barreiro (recolocação de tampas de ponto de visita e bocas de lobo, assentamento de tampas em concreto) e Noroeste (limpeza e assentamento de New Jersey, ou barreiras de concreto).

Três novos pontos de videomonitoramento do Novo Anel estão em pleno funcionamento, e cada um recebeu três câmeras, totalizando nove equipamentos que auxiliam no suporte às equipes de operação e contribuem para a gestão e segurança do trânsito. Eles estão localizados na Vila Bernadete, Jardim Montanhês e Alto Caiçara.

A BHTrans dá suporte a ações de manutenção urbana, como recapeamento, tapa-buracos, recolhimento de resíduos, poda de árvores, fiscalização de bota-fora clandestinos e retirada de animais nas vias.

Nova trincheira para a Via Expressa

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu licitação para as obras de melhorias na infraestrutura viária na interseção da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (Via Expressa) com o Novo Anel, com construção de trincheira no local. O valor teto das propostas é de R$ 38.595.357,98, com recursos próprios do Município.

Supervisionadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), as intervenções também incluem demolições e remoções de pavimento, meio-fio, cercas e placas; terraplanagem; fundações e estrutura em concreto armado; gradil; passeios; drenagem; pavimentação; plantio de grama; guarda-corpo e corrimão; e sinalização horizontal, vertical, indicativa e semafórica.

