Radar em rodovia mineira passa a multar nesta semana; confira

O radar instalado no quilômetro 513 da BR-146, em Guaxupé, no Sul de Minas, passou a operar de forma fiscalizatória nessa terça-feira (23/9).

Motoristas flagrados acima dos limites de velocidade sinalizados na via poderão ser autuados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), órgão responsável pela fiscalização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O aparelho já está em funcionamento desde a última terça-feira (16/9), em caráter educativo, ou seja, sem emissão de autuações. A medida visa prevenir acidentes nas rodovias da região.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos