Radar em rodovia mineira passa a multar nesta semana; confira
Radar na BR-146 em Guaxupé passou a fiscalizar o limite velocidade nessa terça (23/9)
O radar instalado no quilômetro 513 da BR-146, em Guaxupé, no Sul de Minas, passou a operar de forma fiscalizatória nessa terça-feira (23/9).
Motoristas flagrados acima dos limites de velocidade sinalizados na via poderão ser autuados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), órgão responsável pela fiscalização.
O aparelho já está em funcionamento desde a última terça-feira (16/9), em caráter educativo, ou seja, sem emissão de autuações. A medida visa prevenir acidentes nas rodovias da região.
