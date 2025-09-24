Assine
Radar em rodovia mineira passa a multar nesta semana; confira

Radar na BR-146 em Guaxupé passou a fiscalizar o limite velocidade nessa terça (23/9)

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
24/09/2025 13:13

BR-146 passa a ter fiscalização por radar
BR-146 passa a ter fiscalização por radar crédito: DER-MG/Divulgação

O radar instalado no quilômetro 513 da BR-146, em Guaxupé, no Sul de Minas, passou a operar de forma fiscalizatória nessa terça-feira (23/9). 

Motoristas flagrados acima dos limites de velocidade sinalizados na via poderão ser autuados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), órgão responsável pela fiscalização.

O aparelho já está em funcionamento desde a última terça-feira (16/9), em caráter educativo, ou seja, sem emissão de autuações. A medida visa prevenir acidentes nas rodovias da região.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

fiscalizacao minas-gerais rodovia transito

