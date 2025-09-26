PM prende suspeito de homicídio no Barro Preto

Um homem em situação de rua, cuja idade não foi informada, foi preso na manhã desta sexta-feira (26/9) suspeito de outro homem em situação de rua ainda não identificado na Avenida do Contorno, próximo ao cruzamento com a Rua Paracatu, no bairro Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o comandante da companhia do Tático Móvel do 1º BPM, Flávio Santos, a vítima apresentava múltiplos ferimentos. Imagens de câmeras de um comércio próximo registraram a briga entre dois homens. Um dos envolvidos teria recebido um golpe com um porrete de madeira; o agressor continuou golpeando a vítima na cabeça antes de fugir.

Com o apoio da equipe de inteligência da PM, foi possível identificar o suspeito. Durante o rastreamento, ele foi localizado escondido no viaduto Itamar Franco, onde o objeto usado na agressão também foi recuperado. O suspeito confessou o crime e foi entregue à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação da briga ainda não foi informada.

O caso segue em investigação. A Polícia Militar reforça a importância de denúncias rápidas e o uso de imagens de câmeras de segurança como ferramenta de identificação de suspeitos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos