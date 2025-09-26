Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

PM prende suspeito de homicídio no Barro Preto

Militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam, nesta sexta-feira (26/9), um homem suspeito de homicídio na Região Centro-Sul

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
26/09/2025 13:18

compartilhe

Siga no
x
O corpo foi encontrado na calçada, com sinais de violência
O corpo foi encontrado na calçada, com sinais de violência crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem em situação de rua, cuja idade não foi informada, foi preso na manhã desta sexta-feira (26/9) suspeito de outro homem em situação de rua ainda não identificado na Avenida do Contorno, próximo ao cruzamento com a Rua Paracatu, no bairro Barro Preto, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

 

Segundo o comandante da companhia do Tático Móvel do 1º BPM, Flávio Santos, a vítima apresentava múltiplos ferimentos. Imagens de câmeras de um comércio próximo registraram a briga entre dois homens. Um dos envolvidos teria recebido um golpe com um porrete de madeira; o agressor continuou golpeando a vítima na cabeça antes de fugir.

 

Leia Mais

Com o apoio da equipe de inteligência da PM, foi possível identificar o suspeito. Durante o rastreamento, ele foi localizado escondido no viaduto Itamar Franco, onde o objeto usado na agressão também foi recuperado. O suspeito confessou o crime e foi entregue à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação da briga ainda não foi informada.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue em investigação. A Polícia Militar reforça a importância de denúncias rápidas e o uso de imagens de câmeras de segurança como ferramenta de identificação de suspeitos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

barro-preto bh homicidios pm seguranca suspeitos violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay