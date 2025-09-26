Assine
BAIRRO NOBRE DE BH

BH: homem é encontrado morto com sinais de violência no Santo Agostinho

Crime é investigado no bairro nobre de Belo Horizonte como homicídio. O corpo foi achado na esquina da Avenida do Contorno com a Rua Paracatu

26/09/2025 08:32 - atualizado em 26/09/2025 10:14

O corpo foi encontrado na calçada, com sinais de violência
O corpo foi encontrado na calçada, com sinais de violência crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na manhã desta sexta-feira (26/9).

Informações preliminares da Polícia Militar indicam que a vítima tinha sinais de violência pelo corpo e foi encontrada na esquina entre a Avenida do Contorno e a Rua Paracatu, às 6h44.

No local, a Polícia Militar informou à reportagem do Estado de Minas que a vítima era uma pessoa em situação de rua e possivelmente foi morta a pauladas. A suspeita é que o crime tenha relação com uma briga que ocorreu horas antes.

O local é movimentado, e a polícia busca por testemunhas. Militares fazem diligências em comércios próximos para encontrar câmeras de segurança que tenham registrado o crime. Parte dos galpões da região está desativada, o que dificulta a obtenção de imagens.

O corpo foi removido pelo rabecão e o crime é investigado como um caso de homicídio. 

Até o momento, não há confirmações sobre autoria, motivação ou a identidade da vítima.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

assassinato bh homicidio policia-militar violencia

