BH: homem é encontrado morto com sinais de violência no Santo Agostinho

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na manhã desta sexta-feira (26/9).

Informações preliminares da Polícia Militar indicam que a vítima tinha sinais de violência pelo corpo e foi encontrada na esquina entre a Avenida do Contorno e a Rua Paracatu, às 6h44.

No local, a Polícia Militar informou à reportagem do Estado de Minas que a vítima era uma pessoa em situação de rua e possivelmente foi morta a pauladas. A suspeita é que o crime tenha relação com uma briga que ocorreu horas antes.

O local é movimentado, e a polícia busca por testemunhas. Militares fazem diligências em comércios próximos para encontrar câmeras de segurança que tenham registrado o crime. Parte dos galpões da região está desativada, o que dificulta a obtenção de imagens.

O corpo foi removido pelo rabecão e o crime é investigado como um caso de homicídio.

Até o momento, não há confirmações sobre autoria, motivação ou a identidade da vítima.

Matéria em atualização