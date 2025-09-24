BH: homem que matou motorista com tiro no rosto no trânsito é condenado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Justiça condenou, nesta quarta-feira (24/9), Hericke Ferraz Martins a 20 anos de prisão pelo assassinato de Emerson Pereira Barbosa. O crime ocorreu durante uma briga de trânsito em 2 de outubro de 2016 no Bairro Estrela do Oriente, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Conforme a sentença, a juíza Rafaela Kehring Silvestre também condenou Hericke ao pagamento de pensão, equivalente a um salário mínimo, ao filho da vítima, hoje com 11 anos, até que atinja a maioridade. Emerson tinha 43 anos quando foi morto.

Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), o então acusado, na direção de um carro modelo Honda Civic, saiu da garagem de um condomínio na Rua Canoas e quase bateu no Palio Weekend conduzido por Emerson. A vítima freou o carro de forma brusca e xingou Hericke, que passou a provocar Emerson ao dirigir lentamente, tentando impedir a ultrapassagem.

Na última tentativa de passar por Hericke, Emerson, no momento em que estava com seu carro emparelhado com o automóvel do acusado, foi surpreendido com um disparo de arma de fogo, que atingiu seu rosto. Ele perdeu o controle da direção, bateu contra um muro e morreu no local.

A pena de 20 anos considera o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

