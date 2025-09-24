DJ desaparece ao sair para caminhar com cachorro em cidade mineira

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) encerrou, nesta quarta-feira (24/9), o segundo dia de buscas sem encontrar o DJ Diogo Genuino, de 32 anos, que desapareceu depois de sair de casa, na zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde de segunda (22/9).

Familiares e amigos começaram a procura ainda na segunda, quando pertences de Diogo foram encontrados nas proximidades da BR-365, à margem do Córrego Macumbe, situado entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas. A reportagem conversou com o padrasto do músico. Segundo ele, a família, apesar da espera angustiante, está otimista (leia mais abaixo).

Na manhã de terça-feira (23/9), o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas até o anoitecer. Nesta quarta (24/9), os militares retomaram os trabalhos, novamente encerrados por volta das 20h. A procura pelo DJ será retomada na manhã desta quinta (25/9).

O músico Diogo Genuino, de 32 anos, desapareceu na tarde da última segunda-feira (22/9) Militares do Corpo de Bombeiros usaram cachorros do Pelotão de Busca e Resgate com Cães (PBRESC) do 8º Batalhão de Polícia Militar de Uberaba

Conforme a corporação, desde o primeiro dia, além das equipes em solo, um drone equipado com câmera termal tem sido usado parar fazer sobrevoos na região. No segundo dia da operação, o efetivo foi reforçado com uma equipe do Pelotão de Busca e Resgate com Cães (PBRESC) do 8º Batalhão de Polícia Militar de Uberaba.

'Temos esperança de encontrar o Diogo bem'

Ao Estado de Minas, Paulo Sérgio, de 48 anos, companheiro da mãe de Diogo, disse que, como de costume, o enteado, por volta das 16h40, deixou o imóvel onde os três moram para caminhar e não deu mais notícias.

“Como quase todos os dias, ele saiu e levou um dos cachorros que temos aqui, mas começamos a estranhar a demora. Geralmente, perto das 18h30, o Diogo já está em casa. Às 19h, a gente ligou, mas só chamava. Também tentamos falar com ele pelo WhatsApp. A última vez online foi às 20h. Várias pessoas da família e amigos tentaram contato. Ninguém conseguiu”, disse.

Questionado pela reportagem, Paulo afirmou não ter notado nada fora do normal na rotina ou no humor do enteado. “Até onde a gente sabe, ele não tem problema com ninguém, e estava tudo certo na vida dele. Então, estamos confiantes. Temos esperança de encontrar o Diogo bem”, finalizou.

Informações sobre o paradeiro de Diogo Genuino podem ser repassadas à Polícia Militar (190) e ao Corpo de Bombeiros (193).