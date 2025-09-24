Assine
DJ desaparece ao sair para caminhar com cachorro em cidade mineira

Mesmo com cães farejadores e sobrevoo de drone, Diogo Genuino, de 32 anos, ainda não foi localizado após segundo dia de buscas na zona rural de Uberlândia

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
24/09/2025 22:37 - atualizado em 24/09/2025 22:43

O músico Diogo Genuino, de 32 anos, desapareceu na tarde da última segunda-feira (22/9)
crédito: Diogo Genuino/Instagram/Reprodução

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) encerrou, nesta quarta-feira (24/9), o segundo dia de buscas sem encontrar o DJ Diogo Genuino, de 32 anos, que desapareceu depois de sair de casa, na zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde de segunda (22/9).

Familiares e amigos começaram a procura ainda na segunda, quando pertences de Diogo foram encontrados nas proximidades da BR-365, à margem do Córrego Macumbe, situado entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas. A reportagem conversou com o padrasto do músico. Segundo ele, a família, apesar da espera angustiante, está otimista (leia mais abaixo)

Na manhã de terça-feira (23/9), o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas até o anoitecer. Nesta quarta (24/9), os militares retomaram os trabalhos, novamente encerrados por volta das 20h. A procura pelo DJ será retomada na manhã desta quinta (25/9).

Militares do Corpo de Bombeiros usaram cachorros do Pelotão de Busca e Resgate com Cães (PBRESC) do 8º Batalhão de Polícia Militar de Uberaba-CBMMG
CBMMG

Conforme a corporação, desde o primeiro dia, além das equipes em solo, um drone equipado com câmera termal tem sido usado parar fazer sobrevoos na região. No segundo dia da operação, o efetivo foi reforçado com uma equipe do Pelotão de Busca e Resgate com Cães (PBRESC) do 8º Batalhão de Polícia Militar de Uberaba.

'Temos esperança de encontrar o Diogo bem'

Ao Estado de Minas, Paulo Sérgio, de 48 anos, companheiro da mãe de Diogo, disse que, como de costume, o enteado, por volta das 16h40, deixou o imóvel onde os três moram para caminhar e não deu mais notícias.

“Como quase todos os dias, ele saiu e levou um dos cachorros que temos aqui, mas começamos a estranhar a demora. Geralmente, perto das 18h30, o Diogo já está em casa. Às 19h, a gente ligou, mas só chamava. Também tentamos falar com ele pelo WhatsApp. A última vez online foi às 20h. Várias pessoas da família e amigos tentaram contato. Ninguém conseguiu”, disse.

Questionado pela reportagem, Paulo afirmou não ter notado nada fora do normal na rotina ou no humor do enteado. “Até onde a gente sabe, ele não tem problema com ninguém, e estava tudo certo na vida dele. Então, estamos confiantes. Temos esperança de encontrar o Diogo bem”, finalizou. 

Informações sobre o paradeiro de Diogo Genuino podem ser repassadas à Polícia Militar (190) e ao Corpo de Bombeiros (193). 

