Assine
overlay
Início Gerais
MINAS GERAIS

Homem é condenado a 52 anos por estuprar a enteada; mãe também foi julgada

Crimes sexuais ocorreram entre 2016 e 2024 em Ferros (MG), na Região Central do estado. Primeiro estupro aconteceu quando a vítima tinha 5 anos

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
24/09/2025 19:56 - atualizado em 24/09/2025 20:06

compartilhe

Siga no
x
Para evitar que a enteada contasse sobre os crimes, o padrasto pressionava a menina a ficar calada, narra a denúncia
Para evitar que a enteada contasse sobre os crimes, o padrasto pressionava a menina a ficar calada, narra a denúncia crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Um homem foi condenado a 52 anos e seis meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a enteada no município de Ferros (MG), na Região Central do estado. A mãe da menina também foi julgada e condenada a 8 anos de prisão, informou o Ministério Público mineiro (MPMG) nesta quarta-feira (24/9). 

"A mãe foi sentenciada a oito anos de reclusão, em regime fechado, pelo mesmo crime, mas por omissão na guarda e na proteção da criança. Ela também foi condenada à perda do poder familiar", explicou o MPMG em comunicado. 

Leia Mais

Segundo a denúncia oferecida à Justiça, a vítima sofreu quatro abusos sexuais nas ocasiões em que estava na casa da mãe; a guarda da criança era compartilhada com o pai. O primeiro estupro ocorreu em 2016, quando a menina tinha cinco anos. As demais violências sexuais aconteceram em 2018, 2023 e 2024.

"Para evitar que a enteada contasse sobre os crimes, o padrasto pressionava a menina a ficar calada. Os casos só vieram à tona quando a vítima, já adolescente, revelou os abusos sofridos a sua madrasta, enquanto estava na casa do pai. A suspeita teria surgido porque a vítima demonstrava tristeza cotidianamente e chorava sempre que era levada para a casa da mãe", explicou a Promotoria de Justiça. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a sentença, a conduta omissa da mãe da criança ficou comprovada em relação ao estupro ocorrido em 2024, “uma vez que a ré já havia presenciado o abuso realizado anteriormente e não tomou as medidas necessárias para evitar que novos estupros ocorressem, inclusive permitindo que o padrasto ficasse sozinho na mesma residência que a vítima”.

Tópicos relacionados:

condenado enteada estupro minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay