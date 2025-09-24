Público LGBT+ terá consultoria jurídica gratuita em BH

Pessoas LGBTQIAPN+ terão consultoria jurídica gratuita, nesta quinta-feira (25/9), em Belo Horizonte. Os atendimentos serão na sede do Centro de Referência LGBT, localizado na Rua Curitiba, 481, no Centro. Os interessados devem comparecer ao local no horário das 8h às 18h.

Os atendimentos serão feitos por professores e estudantes do curso de direito da Universidade Fumec, parceira da Prefeitura de BH na ação, com supervisão especializada. O serviço será prestado de forma confidencial.

O objetivo é garantir orientação e apoio em questões que afetam diretamente a comunidade. O Centro de Referência LGBT+ é um lugar de acolhimento para essa população na capital mineira.

O espaço contribui para a defesa e promoção dos direitos humanos e da cidadania por meio de ações de enfrentamento à violência e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.

Segundo a PBH, outras ações de atendimento especializado já estão programadas para 6 e 21 de outubro, além de 3, 13 e 25 de novembro, em horários alternados para facilitar o acesso. Para ser atendido, basta comparecer ao Centro de Referência nos dias e horários divulgados.