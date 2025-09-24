Assine
overlay
Início Gerais
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Público LGBT+ terá consultoria jurídica gratuita em BH

Atendimento será feito no Centro de Referência LGBT, no Centro da cidade, das 8h às 18h, nesta quinta-feira (25/9)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
24/09/2025 17:59

compartilhe

Siga no
x
Pessoas LGBTs terão consultoria jurídica gratuita nesta quinta-feira (25)
Pessoas LGBTs terão consultoria jurídica gratuita nesta quinta-feira (25) crédito: Divulgação/PBH

Pessoas LGBTQIAPN+ terão consultoria jurídica gratuita, nesta quinta-feira (25/9), em Belo Horizonte. Os atendimentos serão na sede do Centro de Referência LGBT, localizado na Rua Curitiba, 481, no Centro. Os interessados devem comparecer ao local no horário das 8h às 18h.

Leia Mais

Os atendimentos serão feitos por professores e estudantes do curso de direito da Universidade Fumec, parceira da Prefeitura de BH na ação, com supervisão especializada. O serviço será prestado de forma confidencial.

O objetivo é garantir orientação e apoio em questões que afetam diretamente a comunidade. O Centro de Referência LGBT+ é um lugar de acolhimento para essa população na capital mineira.

O espaço contribui para a defesa e promoção dos direitos humanos e da cidadania por meio de ações de enfrentamento à violência e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PBH, outras ações de atendimento especializado já estão programadas para 6 e 21 de outubro, além de 3, 13 e 25 de novembro, em horários alternados para facilitar o acesso. Para ser atendido, basta comparecer ao Centro de Referência nos dias e horários divulgados.

Tópicos relacionados:

bh lgbtqiapn- pbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay