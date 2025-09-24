Assine
AFOGAMENTO

Bombeiros resgatam corpo de jovem desaparecido no Rio Pomba há 3 dias

A vítima não sabia nadar e foi parar dentro d’água depois de escorregar numa pedra. Caso aconteceu na cidade de Astolfo Dutra, na Zona da Mata

Ivan Drummond
Ivan Drummond
24/09/2025 14:41

Corpo foi resgatado três dias depois de desaparecer no Rio Pomba
Corpo foi resgatado três dias depois de desaparecer no Rio Pomba crédito: CBMMG

Três dias após desaparecer nas águas do Rio Pomba, o Corpo de Bombeiros de Minas resgatou o corpo de um jovem de 19 anos em Astolfo Dutra, na Zona da Mata mineira, nesta quarta-feira (24/9).

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, a vítima teria caído acidentalmente na água ao escorregar de uma pedra e não sabia nadar.

O homem teria submergido e foi visto pela última vez a 50 metros do ponto onde caiu. Nesse momento ele parou de se debater na água.

Durante dois dias, os militares fizeram varreduras em pelo menos 1,5 quilômetro de extensão no rio, a partir da referência do afogamento. O trecho do curso do rio, onde ocorreu a queda, apresenta grande quantidade de pedras e paredões, além de diversos locais com árvores e bambus caídos sobre a corredeira.

O corpo foi entregue a uma funerária de Astolfo Dutra.

Tópicos relacionados:

afogamento cbmmg resgate rio-pomba zona-da-mata-mineira

