Bombeiros resgatam corpo de jovem desaparecido no Rio Pomba há 3 dias

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três dias após desaparecer nas águas do Rio Pomba, o Corpo de Bombeiros de Minas resgatou o corpo de um jovem de 19 anos em Astolfo Dutra, na Zona da Mata mineira, nesta quarta-feira (24/9).

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, a vítima teria caído acidentalmente na água ao escorregar de uma pedra e não sabia nadar.

O homem teria submergido e foi visto pela última vez a 50 metros do ponto onde caiu. Nesse momento ele parou de se debater na água.

Durante dois dias, os militares fizeram varreduras em pelo menos 1,5 quilômetro de extensão no rio, a partir da referência do afogamento. O trecho do curso do rio, onde ocorreu a queda, apresenta grande quantidade de pedras e paredões, além de diversos locais com árvores e bambus caídos sobre a corredeira.

O corpo foi entregue a uma funerária de Astolfo Dutra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia