Avenidas da Região Centro-Sul de BH ganharão faixas exclusivas para ônibus

As avenidas Cristóvão Colombo e João Pinheiro, ambas na Região Centro-Sul da BH, ganharão faixas exclusivas para ônibus. A reportagem do Estado de Minas percorreu as duas vias nesta quarta-feira (24/9) e constatou que os trabalhos ainda não tiveram início: apenas uma placa de divulgação das obras foi instalada. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a implantação começa ainda nesta semana.

A ação faz parte do Programa de Redução do Tempo de Viagem no Transporte Coletivo, que, de acordo com a PBH, "tem como objetivo oferecer mais agilidade ao transporte coletivo, melhorar a circulação de pedestres e motoristas, aumentar a segurança viária e diminuir o tempo de viagem dos usuários de ônibus".

Ainda segundo a PBH, as faixas exclusivas permitirão aumentar a velocidade média dos coletivos em 12% no horário pico da tarde, por volta das 18h. Atualmente, nesse período, os ônibus transitam, em média, a aproximadamente 8 km/h nas duas vias.

Em consequência à maior velocidade do transporte coletivo, a expectativa é que ocorra uma redução do tempo das viagem e também de espera dos passageiros nos pontos. Outras vantagens esperadas pela PBH são uma redução na emissão de gases de efeito estufa emitidos pelos ônibus e uma diminuição do custo do transporte coletivo.



A PBH afirma ainda que a priorização do transporte público nas avenidas João Pinheiro e Cristóvão Colombo ocorre em função da demanda, já que, no horário de pico, os coletivos seriam utilizados por 67% das pessoas que atualmente circulam por essas duas vias. "Caso esses passageiros estivessem em carros, seriam cerca de 5 mil veículos a mais nas vias, em vez das cerca de 100 viagens de ônibus que hoje atendem a região", diz o comunicado emitido pelo poder municipal.

Faixas funcionarão nos horários de pico

As faixas exclusivas vão operar nos horários de pico, das 6h às 9h e das 17h às 19h30, sempre na faixa da direita. O projeto de implantação prevê ajustes na circulação de veículos, nos pontos de ônibus e na sinalização, além de adequações geométricas e na programação semafórica e recuperação do pavimento das duas avenidas.

Na Avenida Cristóvão Colombo, a PBH vai retirar 19 vagas de estacionamento rotativo e cinco de motos, no quarteirão entre as ruas Sergipe e Tomé de Souza. Também serão realocadas vagas especiais, de carga e descarga, além da estação de bicicletas compartilhadas. Já a Avenida João Pinheiro, não haverá mudanças nas faixas de tráfego nem nas vagas de estacionamento, que serão mantidas, assim como a ciclovia.

Investimento

As obras fazem parte do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 139,4 milhões (sendo R$ 132,5 milhões fornecidos pela União e o restante de contrapartida do município), provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Mobilidade Urbana Sustentável.

De acordo com a PBH, o investimento será destinado à ampliação da malha de faixas exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo e à expansão da infraestrutura cicloviária. Atualmente, Belo Horizonte conta com 74,2 km de faixas prioritárias para ônibus (21,7 km do Move, 36,3 km exclusivas e 16,2 km preferenciais). A previsão é que essa malha cresça em 64,3 km.