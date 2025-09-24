Avenidas da Região Centro-Sul de BH ganharão faixas exclusivas para ônibus
Ação faz parte do Programa de Redução do Tempo de Viagem no Transporte Coletivo, da Prefeitura de Belo Horizonte
As avenidas Cristóvão Colombo e João Pinheiro, ambas na Região Centro-Sul da BH, ganharão faixas exclusivas para ônibus. A reportagem do Estado de Minas percorreu as duas vias nesta quarta-feira (24/9) e constatou que os trabalhos ainda não tiveram início: apenas uma placa de divulgação das obras foi instalada. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a implantação começa ainda nesta semana.
A ação faz parte do Programa de Redução do Tempo de Viagem no Transporte Coletivo, que, de acordo com a PBH, "tem como objetivo oferecer mais agilidade ao transporte coletivo, melhorar a circulação de pedestres e motoristas, aumentar a segurança viária e diminuir o tempo de viagem dos usuários de ônibus".
Ainda segundo a PBH, as faixas exclusivas permitirão aumentar a velocidade média dos coletivos em 12% no horário pico da tarde, por volta das 18h. Atualmente, nesse período, os ônibus transitam, em média, a aproximadamente 8 km/h nas duas vias.
Em consequência à maior velocidade do transporte coletivo, a expectativa é que ocorra uma redução do tempo das viagem e também de espera dos passageiros nos pontos. Outras vantagens esperadas pela PBH são uma redução na emissão de gases de efeito estufa emitidos pelos ônibus e uma diminuição do custo do transporte coletivo.
A PBH afirma ainda que a priorização do transporte público nas avenidas João Pinheiro e Cristóvão Colombo ocorre em função da demanda, já que, no horário de pico, os coletivos seriam utilizados por 67% das pessoas que atualmente circulam por essas duas vias. "Caso esses passageiros estivessem em carros, seriam cerca de 5 mil veículos a mais nas vias, em vez das cerca de 100 viagens de ônibus que hoje atendem a região", diz o comunicado emitido pelo poder municipal.
Faixas funcionarão nos horários de pico
As faixas exclusivas vão operar nos horários de pico, das 6h às 9h e das 17h às 19h30, sempre na faixa da direita. O projeto de implantação prevê ajustes na circulação de veículos, nos pontos de ônibus e na sinalização, além de adequações geométricas e na programação semafórica e recuperação do pavimento das duas avenidas.
Na Avenida Cristóvão Colombo, a PBH vai retirar 19 vagas de estacionamento rotativo e cinco de motos, no quarteirão entre as ruas Sergipe e Tomé de Souza. Também serão realocadas vagas especiais, de carga e descarga, além da estação de bicicletas compartilhadas. Já a Avenida João Pinheiro, não haverá mudanças nas faixas de tráfego nem nas vagas de estacionamento, que serão mantidas, assim como a ciclovia.
Investimento
As obras fazem parte do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 139,4 milhões (sendo R$ 132,5 milhões fornecidos pela União e o restante de contrapartida do município), provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Mobilidade Urbana Sustentável.
De acordo com a PBH, o investimento será destinado à ampliação da malha de faixas exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo e à expansão da infraestrutura cicloviária. Atualmente, Belo Horizonte conta com 74,2 km de faixas prioritárias para ônibus (21,7 km do Move, 36,3 km exclusivas e 16,2 km preferenciais). A previsão é que essa malha cresça em 64,3 km.