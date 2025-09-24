Lagoa da Pampulha terá barco turístico gratuito a partir de dezembro

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), anunciou nesta quarta-feira (24/9) que a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, já apresenta água limpa e navegável, permitindo a operação de um barco turístico gratuito com capacidade para 80 passageiros. O projeto funcionará de dezembro a março, com três saídas diárias, valorizando o patrimônio histórico, ambiental e cultural da cidade.

Mais de R$ 20 milhões estão sendo investidos em obras de saneamento em Belo Horizonte e Contagem (MG), que incluem a criação de 740 novas ligações de esgoto, das quais 270 atenderão a comunidade Guarani Kaiowá, além da construção de 11.240 metros de redes coletoras 10.306 metros em Contagem e 934 metros em Belo Horizonte.

Com isso, BH alcança 100% de cobertura da rede coletora na bacia da Pampulha, enquanto Contagem chega a 99%. O governo ressalta que os moradores ainda precisam realizar suas ligações individuais, sob fiscalização das prefeituras, para garantir o pleno funcionamento do sistema.

O investimento, realizado por meio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), também contempla a implantação de redes de água e esgoto, a revitalização de duas estações de bombeamento, essenciais para o tratamento da água, e a recuperação de mais de 2 km de asfalto e vias laterais, garantindo acessibilidade, segurança e conforto para moradores, turistas e visitantes que frequentam a Região da Pampulha.

Quanto à qualidade da água, o tratamento dos afluentes Sarandi e Ressaca já permite navegabilidade segura, embora não seja potável. “A lagoa já está limpa desde março de 2023, e a água que recebemos já garante vida na lagoa peixes, capivaras e outras espécies podem circular sem risco”, afirmou o vice-governador.

Barco turístico gratuito

A secretária de Estado de Cultura e Turismo Bárbara Botega informou que um barco turístico começará a operar na Lagoa da Pampulha a partir de dezembro, funcionando inicialmente como um ensaio de três meses, com três saídas diárias. Os ingressos serão gratuitos e poderão ser retirados pela internet, segundo a secretaria.

O projeto é considerado cultural, pois retoma iniciativas já existentes anteriormente, agora estruturadas em parceria com um parque turístico. O catamarã tem capacidade para 80 passageiros, já passou por adaptações para operar na lagoa e possui licenciamento aprovado junto à Marinha, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) e Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O projeto conta com patrocínio da Porta Ásia.

“É um barco grande, estável e seguro, que permitirá mostrar o patrimônio da cidade aos visitantes”, destacou Bárbara Botega. O objetivo é que o barco funcione como evento comemorativo e cultural, podendo ser repetido ao longo do ano e, futuramente, se tornar uma operação perene, respeitando as normas legais de funcionamento.

A secretária explicou que a operação envolve alinhamento com órgãos de patrimônio, como IFAM e IEFA, para a construção do deck de embarque. A iniciativa também busca atrair turistas e oferecer lazer à população de Belo Horizonte, especialmente em janeiro, período de baixa turística. Segundo Bárbara, a ação só é possível devido à qualidade da água da lagoa, que garante navegabilidade segura, mesmo não sendo potável.

“O vice-governador destacou que os índices de qualidade da lagoa são bastante positivos. A lagoa deixou de ser um mito e hoje é realidade. O catamarã permitirá aos visitantes conhecer o patrimônio da cidade com segurança e conforto”, afirmou a secretária.

Investimento e prazo

O Reviva Pampulha, programa completo de revitalização, prevê um investimento total de R$ 150 milhões até 2028. A previsão de conclusão dos 12 km de redes de esgoto é de 18 a 24 meses, garantindo a ligação de todas as residências da bacia.

Além das redes, o programa inclui infraestrutura urbana, recuperação de asfalto e vias laterais, garantindo turismo e lazer na região.

Impactos para a população

Durante as obras, moradores podem sentir interferências nas vias e pequenos transtornos, mas o governo garantiu recuperação do asfalto e manutenção das vias laterais, preservando acesso seguro e lazer para esportes e passeios.

As ações estão sendo coordenadas com outras secretarias e órgãos, garantindo fiscalização adequada, qualidade das obras e proteção ambiental.

Monitoramento e sustentabilidade

A Copasa fará monitoramento contínuo da lagoa, com manutenção da qualidade da água, tratamento de afluentes e destinação adequada do lodo. Programas de educação ambiental e engajamento da população também estão previstos, prevenindo novos problemas de poluição.

“Estamos garantindo que não haja esgoto chegando à lagoa e mantendo níveis internacionais de qualidade da água”, afirmou a Copasa.

O governo prevê ampliar ações de revitalização para outras áreas de BH e Minas Gerais, alinhadas a metas ambientais, qualidade da água e preservação de espécies. O projeto turístico do barco é apenas uma etapa da valorização cultural e ambiental da Pampulha, que terá acompanhamento contínuo até 2028.

“O esforço de saneamento e infraestrutura garante não apenas lazer e turismo, mas também preservação ambiental e educação da população sobre a importância da lagoa”, concluiu o governador.