TRÁFICO INTERESTADUAL

Motorista jovem e sem habilitação é preso com carga de maconha na BR-040

O passageiro, também jovem, foi preso junto. A apreensão foi feita em Sete Lagoas, Região Central de Minas, nessa terça (24)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
24/09/2025 11:06 - atualizado em 24/09/2025 11:08

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil
O material foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil crédito: Divulgação/PRF

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram presos com uma carga de maconha na BR-040, em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado, na noite dessa terça-feira (23/9).

A dupla foi abordada em um GM Onix, na altura do quilômetro 486. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor não tinha carteira de habilitação.

Os agentes vistoriaram o veículo e encontraram uma caixa de papelão no porta-malas. No interior, estavam tabletes de maconha. Conforme os registros, a carga encontrada pesa 11 quilos.

Os jovens disseram aos policiais que seguiam de Goiânia (GO) para o Rio de Janeiro (RJ), em uma viagem de 1.434,4 km.

A droga foi recolhida e os dois foram presos e encaminhados à Polícia Civil, que segue com os procedimentos legais.

