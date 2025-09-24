Homem é condenado por homicídio cometido em 2002

Depois de 23 anos do crime, Ronaldo de Sousa Neto foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato da adolescente Kenia Fernanda dos Santos, de 15 anos. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (23/9) no Fórum de Patos de Minas.



O julgamento demorou porque o réu só foi preso no dia 10 de janeiro deste ano, na zona rural de Abadia dos Dourados (MG), Alto Paranaíba. Souza Neto negou que tenha cometido o assassinato, mas não conseguiu provar que havia outra pessoa na cena do crime. Ele foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil.

O crime aconteceu em outubro de 2002, na zona rural de Patos de Minas (MG), Triângulo Mineiro. Souza Neto havia se mudado para o Arraial dos Afonsos (MG), município do Alto Paranaíba, para trabalhar em uma lavoura de café. Ele, então com 33 anos, conheceu a adolescente na região e tentou uma aproximação.No dia do crime, em 13 de outubro de 2022, Ronaldo de Sousa Neto e a vítima voltavam de uma festa, quando o homem entrou no meio da lavoura de café. No local, ele pegou uma corrente e matou a jovem asfixiada.

Em seguida, ele fugiu para o Estado de São Paulo. O corpo da garota só foi encontrado cinco dias após o desaparecimento.



Ele segue preso no presídio de Patos de Minas.

