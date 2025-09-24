Assine
overlay
Início Gerais
Gerais

Homem é condenado por homicídio cometido em 2002

Ronaldo de Sousa Neto foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato da adolescente Kenia Fernanda dos Santos, de 15 anos, em júri em Patos de Minas

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
24/09/2025 17:40

compartilhe

Siga no
x
Homicídio cometido em 2002, tem condenação de réu 23 anos depois em MG
Homicídio cometido em 2002, tem condenação de réu 23 anos depois em MG crédito: Divulgação/TJMG

Depois de 23 anos do crime, Ronaldo de Sousa Neto foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato da adolescente Kenia Fernanda dos Santos, de 15 anos. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (23/9) no Fórum de Patos de Minas.

O julgamento demorou porque o réu só foi preso no dia 10 de janeiro deste ano, na zona rural de Abadia dos Dourados (MG), Alto Paranaíba. Souza Neto negou que tenha cometido o assassinato, mas não conseguiu provar que havia outra pessoa na cena do crime. Ele foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil.

Leia Mais



O crime aconteceu em outubro de 2002, na zona rural de Patos de Minas (MG), Triângulo Mineiro. Souza Neto havia se mudado para o Arraial dos Afonsos (MG), município do Alto Paranaíba, para trabalhar em uma lavoura de café. Ele, então com 33 anos, conheceu a adolescente na região e tentou uma aproximação.

No dia do crime, em 13 de outubro de 2022, Ronaldo de Sousa Neto e a vítima voltavam de uma festa, quando o homem entrou no meio da lavoura de café. No local, ele pegou uma corrente e matou a jovem asfixiada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em seguida, ele fugiu para o Estado de São Paulo. O corpo da garota só foi encontrado cinco dias após o desaparecimento.

Ele segue preso no presídio de Patos de Minas.

Tópicos relacionados:

juri

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay