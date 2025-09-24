Homem é condenado por homicídio cometido em 2002
Ronaldo de Sousa Neto foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato da adolescente Kenia Fernanda dos Santos, de 15 anos, em júri em Patos de Minas
Depois de 23 anos do crime, Ronaldo de Sousa Neto foi condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato da adolescente Kenia Fernanda dos Santos, de 15 anos. O julgamento aconteceu nesta terça-feira (23/9) no Fórum de Patos de Minas.
O julgamento demorou porque o réu só foi preso no dia 10 de janeiro deste ano, na zona rural de Abadia dos Dourados (MG), Alto Paranaíba. Souza Neto negou que tenha cometido o assassinato, mas não conseguiu provar que havia outra pessoa na cena do crime. Ele foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil.
O crime aconteceu em outubro de 2002, na zona rural de Patos de Minas (MG), Triângulo Mineiro. Souza Neto havia se mudado para o Arraial dos Afonsos (MG), município do Alto Paranaíba, para trabalhar em uma lavoura de café. Ele, então com 33 anos, conheceu a adolescente na região e tentou uma aproximação.
No dia do crime, em 13 de outubro de 2022, Ronaldo de Sousa Neto e a vítima voltavam de uma festa, quando o homem entrou no meio da lavoura de café. No local, ele pegou uma corrente e matou a jovem asfixiada.
Em seguida, ele fugiu para o Estado de São Paulo. O corpo da garota só foi encontrado cinco dias após o desaparecimento.
Ele segue preso no presídio de Patos de Minas.