Mulher usa falso atestado de óbito do pai para faltar no trabalho e é presa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 31 anos, funcionária de um hospital no bairro Vilela, em Barbacena (MG), foi presa com maconha depois de falsificar um atestado de óbito do próprio pai para faltar ao trabalho.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada pela unidade hospitalar. No local, foram informados que ela apresentou uma declaração falsa de acompanhante e um atestado de óbito falso em nome de seu pai.

Ao retornar ao trabalho, os documentos apresentados estavam sem data e foi utilizado um receituário médico que gerou dúvida. Questionada, a funcionária confirmou que os documentos eram falsos e que seu pai está vivo.

Os militares foram em sua residência, no bairro São Pedro, na mesma cidade, e encontraram uma substância semelhante a maconha, que foi apreendida. A mulher foi presa em flagrante e encaminha à delegacia.

