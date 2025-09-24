Homem tentar matar outro a pedradas em Uberaba

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de Uberaba, no Triângulo Mineiro, prendeu um homem que tentou assassinar outro a pedradas. Os dois, vítima e autor, teriam tido uma discussão, no meio da rua, e partiram para uma briga.

A ocorrência e prisão aconteceram essa terça-feira (23/9), na Rua Benevenuto Inácio de Souza, no Bairro Parque das Gameleiras. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, testemunhas contaram que o agressor perseguiu a vítima até alcançá-lo. “Vou te matar, vou te matar”, gritava o perseguidor, que golpeou a cabeça do desafeto com uma pedra que tinha nas mãos. A vítima caiu no chão, desacordada.

Nesse instante, o homem se preparava para dar mais golpes, quando populares que estavam nas imediações intervieram e o agressor fugiu a pé. Em seguida, a PM foi acionada e depois de conseguir informações sobre as características do homem, emitiram um alerta na rede policial e deram início às buscas.

O agressor foi localizado e preso. Ele tinha uma lesão no peito, causado por uma facada. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Regional, onde permanece em observação e passará por exames complementares.

Depois de ser medicado, também no Hospital Regional, o agressor foi levado para a delegacia e o flagrante registrado. Ele permanece preso. Os motivos das agressões não foi revelado.