Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO NA RUA

Homem tentar matar outro a pedradas em Uberaba

De acordo com a Polícia Militar, o conflito começou depois de uma briga na rua, no Bairro Parque das Mangabeiras

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
24/09/2025 11:55 - atualizado em 24/09/2025 11:57

compartilhe

Siga no
x
A pedra, arma utilizada para matar homem, depois de briga de rua
A pedra, arma utilizada para matar homem, depois de briga de rua crédito: PMMG

A Polícia Militar de Uberaba, no Triângulo Mineiro, prendeu um homem que tentou assassinar outro a pedradas. Os dois, vítima e autor, teriam tido uma discussão, no meio da rua, e  partiram para uma briga.

A ocorrência e prisão aconteceram essa terça-feira (23/9), na Rua Benevenuto Inácio de Souza, no Bairro Parque das Gameleiras. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, testemunhas contaram que o agressor perseguiu a vítima até alcançá-lo.  “Vou te matar, vou te matar”, gritava o perseguidor, que golpeou a cabeça do desafeto com uma pedra que tinha nas mãos. A vítima caiu no chão, desacordada.

Leia Mais

Nesse instante, o homem se preparava para dar mais golpes, quando populares que estavam nas imediações intervieram e o agressor fugiu a pé. Em seguida, a PM foi acionada e depois de conseguir informações sobre as características do homem, emitiram um alerta na rede policial e deram início às buscas.

O agressor foi localizado e preso. Ele tinha uma lesão no peito, causado por uma facada. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Regional, onde permanece em observação e passará por exames complementares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de ser medicado, também no Hospital Regional, o agressor foi levado para a delegacia e o flagrante registrado. Ele permanece preso. Os motivos das agressões não foi revelado.

Tópicos relacionados:

agressao homicidio minas-gerais pedradas uberaba violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay