DROGAS

PM estoura laboratório de drogas na Região Oeste de BH

No local, usado para refino de material entorpecente no Bairro Salgado Filho, quatro pessoas foram presas. Mais de 300 pés de maconha foram apreendidas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
24/09/2025 14:14

Laboratório funcionava em barracões de uma casa no Salgado Filho
Laboratório funcionava em barracões de uma casa no Salgado Filho crédito: PMMG

Um laboratório de refino de drogas foi desmantelado pela Polícia Militar, nesta terça-feira (23/9), através de uma guarnição da 7ª Companhia Tático Móvel, no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte. Quatro homens foram presos.

No interior do laboratório foram apreendidos R$ 134 em dinheiro, 3.864 pinos de cocaína, 15 quilos de cocaína pura, 344 pés de maconha, 12 barras de pasta base, quatro balanças de precisão, seis aparelhos celulares, um caderno de contabilidade, vasto material para dolagem, um liquidificador, uma tesoura, uma faca, cinco estufas para cultivo da planta, oito condensadores de ar condicionado para controle da temperatura das estufas, material elétrico.

A operação foi montada a partir da informação de transeuntes, que suspeitavam da movimentação no local. Os militares realizaram diligências nas imediações, incluindo contato com vizinhos, oportunidade em que foi constatado forte odor característico de maconha, além da visualização de plantações da referida droga.

O imóvel tinha uma casa na frente e barracões nos fundos. A moradora desse casa permitiu a entrada da PM, que avistou, no lote, quatro homens fracionando cocaína sobre uma mesa.

Ao perceberam a chegada dos policiais, os quatro tentaram fugir. Foram alcançados, mas resistiram à prisão. Na averiguação do local, foram identificados diversos cômodos adaptados para o cultivo, armazenamento e preparo de entorpecentes, especificamente maconha e cocaína.

A mulher que reside na casa principal do terreno, segundo os policiais não teria qualquer envolvimento com os traficantes.

