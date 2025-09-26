Assine
overlay
Início Gerais
BARBACENA

MG: hospital realiza 1ª captação de córneas em doador com coração parado

Procedimento foi feito no Hospital Regional de Barbacena, que pertence à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/09/2025 23:54 - atualizado em 26/09/2025 23:55

compartilhe

Siga no
x
Processo aconteceu no Hospital Regional de Barbacena
Processo aconteceu no Hospital Regional de Barbacena crédito: Fhemig/Divulgação

A primeira captação de córneas em doador com coração parado aconteceu na última quinta-feira (25/9), no Hospital Regional de Barbacena (MG), no Campo das Vertentes. A enucleação — remoção cirúrgica completa do globo ocular — foi realizada em uma paciente que já havia manifestado interesse à família em ser doadora. A unidade em Barbacena pertence à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

A unidade foi uma das primeiras da Fhemig a participar da capacitação, realizada por meio de parceria entre o MG Transplantes e a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma).

Leia Mais

O presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Regional, Márcio Antonio Resende, esclareceu que, em casos de doadores com coração parado, o procedimento só poderia ser realizado pelo Banco de Olhos de Juiz de Fora, o que tornava o processo mais complexo devido ao tempo de deslocamento.

“Como todo o procedimento deve ser feito em até seis horas após o óbito, com a equipe presente no hospital, a abordagem ocorre de forma mais rápida, com maiores chances de aceitação da família e realização em tempo hábil”, informou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

cornea minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay