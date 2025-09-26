MG: hospital realiza 1ª captação de córneas em doador com coração parado

A primeira captação de córneas em doador com coração parado aconteceu na última quinta-feira (25/9), no Hospital Regional de Barbacena (MG), no Campo das Vertentes. A enucleação — remoção cirúrgica completa do globo ocular — foi realizada em uma paciente que já havia manifestado interesse à família em ser doadora. A unidade em Barbacena pertence à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

A unidade foi uma das primeiras da Fhemig a participar da capacitação, realizada por meio de parceria entre o MG Transplantes e a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma).

O presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Hospital Regional, Márcio Antonio Resende, esclareceu que, em casos de doadores com coração parado, o procedimento só poderia ser realizado pelo Banco de Olhos de Juiz de Fora, o que tornava o processo mais complexo devido ao tempo de deslocamento.

“Como todo o procedimento deve ser feito em até seis horas após o óbito, com a equipe presente no hospital, a abordagem ocorre de forma mais rápida, com maiores chances de aceitação da família e realização em tempo hábil”, informou.

