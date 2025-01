Cancer Center Oncoclínicas faz parte do complexo de saúde do Hospital Vila da Serra, em Nova Lima

Em novembro de 2024, o Cancer Center Oncoclínicas, que faz parte do complexo de saúde do Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, realizou pela primeira vez a cirurgia micrográfica de Mohs, um procedimento inovador e altamente eficaz no tratamento de câncer de pele. A técnica, conhecida por oferecer a mais alta taxa de cura e por preservar o tecido saudável ao redor do tumor, marca uma nova fase dos cuidados dermatológicos da unidade que já é referência em oncologia cutânea e conta com uma equipe multiprofissional para atender casos da doença de baixa a alta complexidade.



A cirurgia foi conduzida pelos médicos Gabriel Gontijo, Cristiane Cárcano e Érika Freire. O procedimento foi realizado em uma paciente de 68 anos com carcinoma basocelular na região malar, com maior risco de recidiva local. “Em casos em que o câncer de pele é mais agressivo, mais invasivo, já foi operado por técnicas convencionais, ou está em áreas de risco, a cirurgia micrográfica de Mohs é a melhor indicação, com a mais alta taxa de cura e menor cicatriz ", disse o Gabriel Gontijo.



"A técnica se chama micrográfica porque, além de removermos a lesão, realizamos um mapeamento gráfico e análise histológica microscópica, para avaliar o comprometimento das margens e retirada total do tumor. Examinamos todas as margens laterais e profundas do microscópio para verificar a presença de células tumorais. Caso sejam encontradas, identificamos no gráfico as áreas comprometidas, voltamos ao paciente e ampliamos a remoção apenas onde é necessário. A técnica pode levar a uma taxa de cura de até 98% pela precisão, uma vez que removemos o máximo de tecido tumoral e o mínimo de pele saudável, o que resulta em uma cicatriz menor e um resultado estético superior. É uma cirurgia mais precisa, com melhor cicatrização e maior segurança para o paciente", concluiu.



De acordo com Cristiane Cárcano, coordenadora de dermatologia do Cancer Center Oncoclínicas, a realização desse procedimento inédito coloca a unidade na vanguarda desse tratamento, uma vez que poucos hospitais brasileiros têm equipamento e profissionais especializados para proporcionar a técnica. “Esta cirurgia exige equipamentos e tecnologias mais sofisticadas e uma equipe cirúrgica treinada para executar todas as etapas, desde a retirada do tumor, a análise microscópica desse tumor e a reconstrução cirúrgica, que é o passo final e que vai dar origem à cicatriz que vai ser formada na área onde o tumor foi retirado. Poder oferecer essa cirurgia no Hospital Vila da Serra é proporcionar o que há de melhor para o tratamento do câncer de pele no mundo", afirma.

Principais indicações da cirurgia de Mohs:

Tumores em áreas onde a preservação do tecido é vital, como orelhas, região ao redor dos olhos, nariz, lábios, mãos e região genital;

Tumores com bordas (margens do tumor) mal definidas;

Cânceres de pele recorrentes (recidivados, ou seja, aqueles que surgem novamente no mesmo local do câncer de pele anterior);

Tumores com maior risco de recidiva ou metástase (são os chamados cânceres de pele de alto risco).



Vantagens em comparação à cirurgia convencional:

Alta taxa de cura: a técnica de Mohs apresenta índices de cura superiores a 99% para tumores primários e 94% para tumores recorrentes, superando a eficácia de cirurgias convencionais, segundo estudo publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica.

Preservação de tecido saudável: o procedimento remove apenas o tecido canceroso, minimizando danos às áreas saudáveis adjacentes.

Resultados estéticos superiores: a preservação do tecido, somada à precisão do procedimento, resulta em cicatrizes menores e melhor resultado estético.



Exame completo das margens cirúrgicas: cada camada removida é analisada microscopicamente, garantindo que o câncer foi totalmente removido e minimizando o risco de recidiva.