DESAPARECEU APÓS PASSEIO

Mata, brejos, córregos, drones e cães. O sexto dia de buscas por DJ em MG

Operação de resgate na zona rural de Uberlândia (MG) procura pelo DJ de 32 anos que desapareceu; equipes especializadas vasculham extensa área de mata e córrego

Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011)
27/09/2025 09:56

Cães farejadores integram as equipes de busca que entraram no sexto dia à procura do DJ de 32 anos desaparecido em MG
Cães farejadores integram as equipes de busca que entraram no sexto dia à procura do DJ de 32 anos desaparecido em MG

Entra no sexto dia a busca pelo DJ Diogo Genuino, de 32 anos, que desapareceu depois de sair para passear com o cachorro dele às margens da BR-365, em Uberlândia (MG), no Triângulo, em 22 de setembro.

Desde então, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), seus familiares e amigos realizam das buscas que incluem áreas de mata, brejos e córregos próximas à rodovia.

Familiares e amigos começaram a procura ainda na segunda, quando pertences de Diogo foram encontrados nas perto da BR-365, à margem do Córrego Macumbe, situado entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas (MG).

Segundo o CBMMG, o trabalho foi intensificado com o uso de tecnologia e recursos humanos especializados.

Equipes do 6º Pelotão de Busca, Resgate e Salvamento (PBRESC), incluindo militares do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Uberaba (MG), participaram da varredura.

O músico Diogo Genuino, de 32 anos, desapareceu na tarde da última segunda-feira (22/9)
O músico Diogo Genuino, de 32 anos, desapareceu na tarde da última segunda-feira (22/9) Diogo Genuino/Instagram/Reprodução

Os bombeiros realizaram varreduras visuais e terrestres detalhadas em vastas áreas de mata e córregos.

Paralelamente, órgãos de inteligência prestaram apoio, realizando levantamentos nos aparelhos digitais fornecidos pelos familiares e analisando imagens de câmeras de segurança de fazendas nas imediações da BR-365. 

O emprego de tecnologia avançada foi crucial, especialmente no período noturno, quando a equipe terrestre se deslocou por aproximadamente 2km na mata.

Nesse trajeto, foi utilizada câmera termal para identificar possíveis pontos de destaque e calor no terreno que poderiam indicar a localização do desaparecido.

Um dos elementos para ampliar a efetividade da operação foi o uso de cães de busca. Binômios (a dupla cão e militar) do Pelotão de Busca, Resgate e Salvamento percorreram o trajeto pelo faro e odor específico, enquanto as equipes realizavam a varredura visual.

"As equipes dedicaram o máximo de esforço e, na manhã deste sábado (27), os trabalhos terão continuidade de forma incessante, no intuito de localizá-lo", informou o CBMMG. 

Os familiares acompanham de perto, sendo informados diariamente sobre o progresso das ações. A desorientação e a vastidão do Cerrado ao mesmo tempo que contribuem para que uma pessoa se perca, dificultam também o resgate. 

O que a família sabe?

Ao Estado de Minas, Paulo Sérgio, de 48 anos, companheiro da mãe de Diogo, disse que, como de costume, o enteado, por volta de 16h40, deixou o imóvel onde os três moram para caminhar.

“Como quase todos os dias, ele saiu e levou um dos cachorros que temos aqui, mas começamos a estranhar a demora. Geralmente, perto das 18h30, o Diogo já está em casa. Às 19h, a gente ligou, mas só chamava. Também tentamos falar com ele pelo WhatsApp. A última vez online foi às 20h. Várias pessoas da família e amigos tentaram contato. Ninguém conseguiu”, disse. 

Operação de busca em Uberlândia

  • Duração: 6 dias (22 a 27 de setembro)
  • Recursos: cães farejadores (binômios) e câmera termal para varredura noturna, equipes em solo e viaturas
  • Efetivo: três guarnições e oito militares com o apoio de órgãos de inteligência
  • Área de busca: zona rural próxima à BR-365, cobrindo mata, fazendas e córregos

Cronologia

  • 22/09: DJ de 32 anos desaparece na zona rural de Uberlândia, perto da BR-365
  • Dias Iniciais (22/06 a 26/09): início da operação com varreduras terrestres, drone e coleta de dados digitais
  • Reforço: chegada de guarnições de salvamento e do PBRESC (cães) do 8º BBM - Uberaba
  • 27/09 (Manhã): Início das buscas às 6h, com cães farejadores e equipes terrestres. Uso de câmera termal para buscas na mata, com deslocamento de 2km

Prevenção em trilhas e áreas rurais

  • Comunicação: sempre informe a terceiros o seu trajeto e o horário previsto de retorno
  • Equipamento Básico: leve água, celular carregado, lanterna e um apito
  • Vestuário: prefira roupas coloridas para facilitar a visualização em caso de emergência
  • Referência: use aplicativos de GPS ou mapas e evite desviar-se das trilhas demarcadas

Fonte: CBMMG

