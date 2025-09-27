Incêndio escapa de lote e abala estrutura de casas em Santa Luzia
Fogo no Bairro Palmital causou abalo estrutural em residências vizinhas e acionamento de bombeiros e Defesa Civil
Um incêndio que começou queimando um lote vago cheio de entulho ultrapassou a área baldia e atingiu casas que ficaram abaladas, na madrugada deste sábado (27/09), em Santa Luzia (MG), na Grande BH.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 2h22, para combater o incêndio, no Bairro Palmital.
A área do entorno, predominantemente residencial, foi atingida por um fogo intenso que se concentrou em um lote vago com entulho.
Não houve vítimas diretas, mas a força das chamas abalou a estrutura de residências vizinhas.
Apesar do chamado inicial indicar um veículo pegando fogo em uma garagem, o foco principal era o lote vago.
Segundo o CBMMG, o acúmulo de grande quantidade de entulho e resíduos inflamáveis serviu de combustível para o fogo, gerando um calor intenso que se propagou rapidamente pela vizinhança.
Os militares agiram para extinguir o incêndio, priorizando a proteção das casas adjacentes.
O trabalho rápido evitou que o fogo se alastrasse para dentro das moradias, mas a proximidade do foco de calor fez com que diversas residências sofressem danos estruturais.
O risco para os moradores foi imediato devido ao comprometimento das construções.
Para garantir a segurança e avaliar a extensão real do prejuízo, foi necessário acionar a Defesa Civil do município.
De quem é a culpa pelo incêndio?
A Polícia Militar (PMMG) e a Polícia Civil (PCMG) também foram chamadas para investigar as causas do fogo e determinar a autoria do descarte irregular de resíduos no local. Para a inspeção de risco, a Defesa Civil foi acionada.
"O acionamento da Defesa Civil foi crucial para a avaliação dos riscos estruturais em decorrência do calor e para que fosse verificada a necessidade de interdição parcial dos imóveis atingidos", informou o CBMMG.
Após a operação de combate, o incêndio foi extinto, e as equipes puderam iniciar a desmobilização.
Nos últimos seis meses, Santa Luzia registrou ocorrências similares, como o incêndio em um pátio da prefeitura no bairro Carreira Comprida em julho (que destruiu 43 veículos), e a queima constante de resíduos em outro lote ao lado da sede da prefeitura em agosto, gerando fumaça e cheiro forte, conforme denúncias de moradores.
Incêndio ultrapassa lote e atinge casas
- Localização: Bairro Palmital, Santa Luzia (MG)
- Foco do fogo: lote vago com acúmulo de entulho e materiais combustíveis
- Atingidos: residências vizinhas tiveram a estrutura abalada
- Ação: bombeiros extinguiram o incêndio e Defesa Civil foi acionada para avaliação de risco estrutural e possível interdição parcial
- Recorrência: ocorrências similares de queima de entulho são um problema crônico na cidade de Santa Luzia
- Acionamento: CBMMG acionado às 02h22 via 193
- Combate: foco principal no lote vago foi combatido pelos militares
- Avaliação: Defesa Civil foi chamada para inspecionar casas com risco estrutural
- Investigação: PMMG e PCMG acionadas para apurar as causas e autoria do descarte
- Desfecho: fogo extinto, equipes em desmobilização (sem vítimas diretas), mas caasas abaladas
Prevenção e cuidados
- Descarte legal: nunca jogue lixo ou entulho em lotes vagos. O descarte irregular é crime ambiental e a fonte primária de incêndios urbanos
- Limpeza: proprietários de lotes devem manter a limpeza e a capina em dia para evitar o acúmulo de materiais combustíveis
- Denúncia: reporte imediatamente o descarte irregular de resíduos à fiscalização municipal ou ao diaque denúncias 181
- Segurança: em caso de incêndio em lote vizinho, acione o Corpo de Bombeiros (193) imediatamente e notifique a Defesa Civil
Fontes: CBMMG e Sedec