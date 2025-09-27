Incêndio escapa de lote e abala estrutura de casas em Santa Luzia

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um incêndio que começou queimando um lote vago cheio de entulho ultrapassou a área baldia e atingiu casas que ficaram abaladas, na madrugada deste sábado (27/09), em Santa Luzia (MG), na Grande BH.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 2h22, para combater o incêndio, no Bairro Palmital.

A área do entorno, predominantemente residencial, foi atingida por um fogo intenso que se concentrou em um lote vago com entulho.

Não houve vítimas diretas, mas a força das chamas abalou a estrutura de residências vizinhas.

Apesar do chamado inicial indicar um veículo pegando fogo em uma garagem, o foco principal era o lote vago.

Segundo o CBMMG, o acúmulo de grande quantidade de entulho e resíduos inflamáveis serviu de combustível para o fogo, gerando um calor intenso que se propagou rapidamente pela vizinhança.

Os militares agiram para extinguir o incêndio, priorizando a proteção das casas adjacentes.

O trabalho rápido evitou que o fogo se alastrasse para dentro das moradias, mas a proximidade do foco de calor fez com que diversas residências sofressem danos estruturais.

O risco para os moradores foi imediato devido ao comprometimento das construções.

Para garantir a segurança e avaliar a extensão real do prejuízo, foi necessário acionar a Defesa Civil do município.

De quem é a culpa pelo incêndio?

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas danificaram pelo menos 38 veículos Edésio Ferreira/EM/D.A. Press Voltar Próximo

A Polícia Militar (PMMG) e a Polícia Civil (PCMG) também foram chamadas para investigar as causas do fogo e determinar a autoria do descarte irregular de resíduos no local. Para a inspeção de risco, a Defesa Civil foi acionada.

"O acionamento da Defesa Civil foi crucial para a avaliação dos riscos estruturais em decorrência do calor e para que fosse verificada a necessidade de interdição parcial dos imóveis atingidos", informou o CBMMG.

Após a operação de combate, o incêndio foi extinto, e as equipes puderam iniciar a desmobilização.

Nos últimos seis meses, Santa Luzia registrou ocorrências similares, como o incêndio em um pátio da prefeitura no bairro Carreira Comprida em julho (que destruiu 43 veículos), e a queima constante de resíduos em outro lote ao lado da sede da prefeitura em agosto, gerando fumaça e cheiro forte, conforme denúncias de moradores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Incêndio ultrapassa lote e atinge casas

Localização: Bairro Palmital, Santa Luzia (MG)



Foco do fogo: lote vago com acúmulo de entulho e materiais combustíveis



Atingidos: residências vizinhas tiveram a estrutura abalada



Ação: bombeiros extinguiram o incêndio e Defesa Civil foi acionada para avaliação de risco estrutural e possível interdição parcial



Recorrência: ocorrências similares de queima de entulho são um problema crônico na cidade de Santa Luzia



Acionamento: CBMMG acionado às 02h22 via 193



Combate: foco principal no lote vago foi combatido pelos militares



Avaliação: Defesa Civil foi chamada para inspecionar casas com risco estrutural



Investigação: PMMG e PCMG acionadas para apurar as causas e autoria do descarte



Desfecho: fogo extinto, equipes em desmobilização (sem vítimas diretas), mas caasas abaladas

Prevenção e cuidados

Descarte legal: nunca jogue lixo ou entulho em lotes vagos. O descarte irregular é crime ambiental e a fonte primária de incêndios urbanos



Limpeza: proprietários de lotes devem manter a limpeza e a capina em dia para evitar o acúmulo de materiais combustíveis



Denúncia: reporte imediatamente o descarte irregular de resíduos à fiscalização municipal ou ao diaque denúncias 181



Segurança: em caso de incêndio em lote vizinho, acione o Corpo de Bombeiros (193) imediatamente e notifique a Defesa Civil

Fontes: CBMMG e Sedec