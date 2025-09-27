Assine
SECURA EM MINAS

Alerta de baixa umidade atinge um quarto dos municípios de Minas Gerais

Aviso de Perigo Potencial afeta 208 municípios mineiros, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Riscos à saúde e de incêndios

Mateus Parreiras
Repórter
27/09/2025 11:37

Alerta de baixa umidade atinge 208 municípios de Minas Gerais onde a umidade do ar pode ficar em torno de 20%
Alerta de baixa umidade atinge 208 municípios de Minas Gerais onde a umidade do ar pode ficar em torno de 20% crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um Aviso de Baixa Umidade, por volta de 20%, com grau de severidade de perigo potencial, o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas.

A lista de municípios afetados inclui 208 cidades mineiras, o que abrange 24,4% do território estadual, mas Belo Horizonte e a Grande BH estão de fora (confira a lista abaixo).

O aviso de baixa umidade começou nesta sexta-feira (27/09/2025) às 08h30 e tem previsão de encerramento no sábado (28/09/2025) às 23h59.

Os principais riscos potenciais estão relacionados à umidade relativa do ar, que deve variar entre 30% e 20%, situação que impõe baixo risco de incêndios florestais e de problemas de saúde.

O alerta de Baixa Umidade abrange sete regiões geográficas estratégicas de Minas Gerais. O evento climático atinge áreas do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Sul/Sudoeste de Minas, Noroeste de Minas, Oeste de Minas, Norte de Minas e Jequitinhonha, demandando atenção especial em todas essas localidades. 

Diante da situação de Baixa Umidade, as instruções fornecidas pelo INMET são claras e visam a proteção da população. 

As recomendações incluem:

  • beber bastante líquido;
  • evitar desgaste físico desnecessário nas horas de maior secura;
  • restringir a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia. 

Além disso, é crucial que a população obtenha mais informações e orientações de segurança junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta INMET

  • Aviso: Baixa Umidade
  • Grau de severidade: Perigo Potencial (1º nível de aviso crítico)
  • Umidade relativa do ar: 30% a 20%
  • Abrangência: 208 (24,4% de MG)
  • Duração: 27/09/2025 às 08h30 a 28/09/2025 às 23h59

Regiões Mineiras Afetadas 

  • Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
  • Central Mineira
  • Sul/Sudoeste de Minas
  • Noroeste de Minas
  • Oeste de Minas
  • Norte de Minas
  • Jequitinhonha

Cuidados essenciais segundo a SEDEC 

  • Hidratação: beba bastante líquido.
  • Esforço físico: evite desgaste físico nas horas mais secas do dia
  • Exposição ao Sol: restrinja a exposição ao sol nas horas mais quentes
  • Busca por informações: obtenha mais orientações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Lista de municípios sob alerta em Minas Gerais

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Comprida
  • Alpinópolis
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arinos
  • Augusto de Lima
  • Bambuí
  • Biquinhas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Canápolis
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Capitólio
  • Carmo do Paranaíba
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Catuti
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Cônego Marinho
  • Conquista
  • Coração de Jesus
  • Corinto
  • Coromandel
  • Córrego Danta
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Curvelo
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Diamantina
  • Dom Bosco
  • Dores do Indaiá
  • Douradoquara
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Felixlândia
  • Formoso
  • Fortaleza de Minas
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guaraciama
  • Guarda-Mor
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Icaraí de Minas
  • Iguatama
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jequitaí
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Juramento
  • Juvenília
  • Lagamar
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lassance
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Luz
  • Mamonas
  • Manga
  • Martinho Campos
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Moema
  • Monjolos
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Natalândia
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Olhos-d'Água
  • Paineiras
  • Pai Pedro
  • Paracatu
  • Passos
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedrinópolis
  • Perdizes
  • Pintópolis
  • Pirajuba
  • Pirapora
  • Piumhi
  • Planura
  • Pompéu
  • Ponto Chique
  • Porteirinha
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Olegário
  • Quartel Geral
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo de Minas
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santo Hipólito
  • São Francisco
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Pacuí
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serranópolis de Minas
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Tiros
  • Três Marias
  • Tupaciguara
  • Ubaí
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Bonita
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veríssimo

Fonte: Inmet

