Alerta de baixa umidade atinge um quarto dos municípios de Minas Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um Aviso de Baixa Umidade, por volta de 20%, com grau de severidade de perigo potencial, o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas.

A lista de municípios afetados inclui 208 cidades mineiras, o que abrange 24,4% do território estadual, mas Belo Horizonte e a Grande BH estão de fora (confira a lista abaixo).

O aviso de baixa umidade começou nesta sexta-feira (27/09/2025) às 08h30 e tem previsão de encerramento no sábado (28/09/2025) às 23h59.

Os principais riscos potenciais estão relacionados à umidade relativa do ar, que deve variar entre 30% e 20%, situação que impõe baixo risco de incêndios florestais e de problemas de saúde.

O alerta de Baixa Umidade abrange sete regiões geográficas estratégicas de Minas Gerais. O evento climático atinge áreas do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Sul/Sudoeste de Minas, Noroeste de Minas, Oeste de Minas, Norte de Minas e Jequitinhonha, demandando atenção especial em todas essas localidades.

Diante da situação de Baixa Umidade, as instruções fornecidas pelo INMET são claras e visam a proteção da população.

As recomendações incluem:

beber bastante líquido;

evitar desgaste físico desnecessário nas horas de maior secura;

restringir a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

Além disso, é crucial que a população obtenha mais informações e orientações de segurança junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta INMET



Aviso: Baixa Umidade



Grau de severidade: Perigo Potencial (1º nível de aviso crítico)



Umidade relativa do ar: 30% a 20%



Abrangência: 208 (24,4% de MG)



Duração: 27/09/2025 às 08h30 a 28/09/2025 às 23h59

Regiões Mineiras Afetadas

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba



Central Mineira



Sul/Sudoeste de Minas



Noroeste de Minas



Oeste de Minas



Norte de Minas



Jequitinhonha

Cuidados essenciais segundo a SEDEC

Hidratação: beba bastante líquido.



Esforço físico: evite desgaste físico nas horas mais secas do dia



Exposição ao Sol: restrinja a exposição ao sol nas horas mais quentes



Busca por informações: obtenha mais orientações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Lista de municípios sob alerta em Minas Gerais

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Alpinópolis

Araguari

Araporã

Arapuá

Araxá

Arceburgo

Arinos

Augusto de Lima

Bambuí

Biquinhas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Capitão Enéas

Capitólio

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Cascalho Rico

Cássia

Catuti

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Claro dos Poções

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Cônego Marinho

Conquista

Coração de Jesus

Corinto

Coromandel

Córrego Danta

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Delfinópolis

Delta

Diamantina

Dom Bosco

Dores do Indaiá

Douradoquara

Engenheiro Navarro

Espinosa

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Felixlândia

Formoso

Fortaleza de Minas

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fronteira

Frutal

Gameleiras

Glaucilândia

Grão Mogol

Grupiara

Guaraciama

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibiraci

Icaraí de Minas

Iguatama

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacambira

Itacarambi

Itamogi

Itapagipe

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Luz

Mamonas

Manga

Martinho Campos

Matias Cardoso

Mato Verde

Matutina

Medeiros

Mirabela

Miravânia

Moema

Monjolos

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Natalândia

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Olhos-d'Água

Paineiras

Pai Pedro

Paracatu

Passos

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Perdizes

Pintópolis

Pirajuba

Pirapora

Piumhi

Planura

Pompéu

Ponto Chique

Porteirinha

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Romaria

Sacramento

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Retiro

Santo Hipólito

São Francisco

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

Tapira

Tapiraí

Tiros

Três Marias

Tupaciguara

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veríssimo

Fonte: Inmet