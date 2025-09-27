Alerta de baixa umidade atinge um quarto dos municípios de Minas Gerais
Aviso de Perigo Potencial afeta 208 municípios mineiros, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Riscos à saúde e de incêndios
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um Aviso de Baixa Umidade, por volta de 20%, com grau de severidade de perigo potencial, o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas.
A lista de municípios afetados inclui 208 cidades mineiras, o que abrange 24,4% do território estadual, mas Belo Horizonte e a Grande BH estão de fora (confira a lista abaixo).
O aviso de baixa umidade começou nesta sexta-feira (27/09/2025) às 08h30 e tem previsão de encerramento no sábado (28/09/2025) às 23h59.
Os principais riscos potenciais estão relacionados à umidade relativa do ar, que deve variar entre 30% e 20%, situação que impõe baixo risco de incêndios florestais e de problemas de saúde.
O alerta de Baixa Umidade abrange sete regiões geográficas estratégicas de Minas Gerais. O evento climático atinge áreas do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Sul/Sudoeste de Minas, Noroeste de Minas, Oeste de Minas, Norte de Minas e Jequitinhonha, demandando atenção especial em todas essas localidades.
Diante da situação de Baixa Umidade, as instruções fornecidas pelo INMET são claras e visam a proteção da população.
As recomendações incluem:
- beber bastante líquido;
- evitar desgaste físico desnecessário nas horas de maior secura;
- restringir a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.
Além disso, é crucial que a população obtenha mais informações e orientações de segurança junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Alerta INMET
- Aviso: Baixa Umidade
- Grau de severidade: Perigo Potencial (1º nível de aviso crítico)
- Umidade relativa do ar: 30% a 20%
- Abrangência: 208 (24,4% de MG)
- Duração: 27/09/2025 às 08h30 a 28/09/2025 às 23h59
Regiões Mineiras Afetadas
- Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
- Central Mineira
- Sul/Sudoeste de Minas
- Noroeste de Minas
- Oeste de Minas
- Norte de Minas
- Jequitinhonha
Cuidados essenciais segundo a SEDEC
- Hidratação: beba bastante líquido.
- Esforço físico: evite desgaste físico nas horas mais secas do dia
- Exposição ao Sol: restrinja a exposição ao sol nas horas mais quentes
- Busca por informações: obtenha mais orientações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)
Lista de municípios sob alerta em Minas Gerais
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Água Comprida
- Alpinópolis
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araxá
- Arceburgo
- Arinos
- Augusto de Lima
- Bambuí
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Florido
- Campos Altos
- Canápolis
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Carmo do Paranaíba
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada Gaúcha
- Claraval
- Claro dos Poções
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Cônego Marinho
- Conquista
- Coração de Jesus
- Corinto
- Coromandel
- Córrego Danta
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curvelo
- Delfinópolis
- Delta
- Diamantina
- Dom Bosco
- Dores do Indaiá
- Douradoquara
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Felixlândia
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Fronteira
- Frutal
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Icaraí de Minas
- Iguatama
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itacambira
- Itacarambi
- Itamogi
- Itapagipe
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jequitaí
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Juramento
- Juvenília
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lassance
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luz
- Mamonas
- Manga
- Martinho Campos
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Matutina
- Medeiros
- Mirabela
- Miravânia
- Moema
- Monjolos
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Natalândia
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Olhos-d'Água
- Paineiras
- Pai Pedro
- Paracatu
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pintópolis
- Pirajuba
- Pirapora
- Piumhi
- Planura
- Pompéu
- Ponto Chique
- Porteirinha
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Olegário
- Quartel Geral
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Romaria
- Sacramento
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Retiro
- Santo Hipólito
- São Francisco
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Tapira
- Tapiraí
- Tiros
- Três Marias
- Tupaciguara
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veríssimo
Fonte: Inmet