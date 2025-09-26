Homem é atropelado por ônibus do Move na Avenida Vilarinho

Um idoso de 67 anos foi atropelado por um ônibus da linha 61 do Move na manhã desta sexta-feira (26), na Avenida Vilarinho, altura do número 1581, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8h25. De acordo com os primeiros relatos, o pedestre ficou preso debaixo do coletivo, com as pernas imobilizadas.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiu retirar a vítima, mas ainda não se sabe o estado de saúde dela. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda retorno.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para identificar vestígios e apurar a dinâmica do acidente. De acordo com a PCMG, não houve condução de envolvidos à delegacia, e o Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran) ficará responsável pela investigação das causas e circunstâncias do atropelamento.