ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carreta tomba no Sul de Minas e interdita a BR-381

Acidente bloqueou a rodovia e causou congestionamento quilométrico. Concessionária atua no local para liberação da via, no Sul de Minas Gerais

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
28/09/2025 14:13 - atualizado em 28/09/2025 14:29

Carreta tomba na BR-381, no Sul de Minas, na manhã deste domingo (28/9) e causa congestionamento
Carreta tomba na BR-381, no Sul de Minas, na manhã deste domingo (28/9) e causa congestionamento

Uma carreta tombou e interditou a BR-381, em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, no final da manhã deste domingo (28/9). O motorista não sofreu ferimentos, mas o acidente causa congestionamento no sentido Belo Horizonte.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu às 11h43, na altura do km 848,8.

A pista ficou totalmente bloqueada, com reflexo de 11 km de fila. Equipes da concessionária estão no local realizando atendimento.

Desvio

Não há previsão de liberação, mas a concessionária informou que há uma rota alternativa aos motoristas enquanto houver o bloqueio.

Os condutores devem acessar a MG-459 até Santa Rita do Sapucaí (MG). Em seguida, devem pegar a MG-460 até São Sebastião da Bela Vista (MG) e Careaçu (MG). Depois, devem retornar à BR-381 em Oliveira (MG).

Pedágio em trecho da BR-381

cobrança de pedágio no modelo free flow começou a valer na BR-381, no trecho entre BH e Governador Valadares (MG), nesse sábado (27/9), com a entrada em operação de duas praças, uma em Caeté (Km 411), na Grande BH, e outra em João Monlevade (Km 345), na Região Central.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sistema eletrônico não exige parada em cancelas. A cobrança é feita pela leitura da placa ou por TAG em um pórtico instalado sobre as pistas. Para veículos de passeio, a tarifa pode chegar a R$ 28,40 na soma das duas praças, enquanto caminhões com reboque e caminhão-trator com semi-reboque de oito eixos pagam a tarifa mais cara, um total de R$ 227,20. Motociclistas terão passe livre.

