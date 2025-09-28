Carreta tomba no Sul de Minas e interdita a BR-381

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma carreta tombou e interditou a BR-381, em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, no final da manhã deste domingo (28/9). O motorista não sofreu ferimentos, mas o acidente causa congestionamento no sentido Belo Horizonte.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu às 11h43, na altura do km 848,8.

A pista ficou totalmente bloqueada, com reflexo de 11 km de fila. Equipes da concessionária estão no local realizando atendimento.

Desvio

Não há previsão de liberação, mas a concessionária informou que há uma rota alternativa aos motoristas enquanto houver o bloqueio.

Os condutores devem acessar a MG-459 até Santa Rita do Sapucaí (MG). Em seguida, devem pegar a MG-460 até São Sebastião da Bela Vista (MG) e Careaçu (MG). Depois, devem retornar à BR-381 em Oliveira (MG).

Pedágio em trecho da BR-381

A cobrança de pedágio no modelo free flow começou a valer na BR-381, no trecho entre BH e Governador Valadares (MG), nesse sábado (27/9), com a entrada em operação de duas praças, uma em Caeté (Km 411), na Grande BH, e outra em João Monlevade (Km 345), na Região Central.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O sistema eletrônico não exige parada em cancelas. A cobrança é feita pela leitura da placa ou por TAG em um pórtico instalado sobre as pistas. Para veículos de passeio, a tarifa pode chegar a R$ 28,40 na soma das duas praças, enquanto caminhões com reboque e caminhão-trator com semi-reboque de oito eixos pagam a tarifa mais cara, um total de R$ 227,20. Motociclistas terão passe livre.