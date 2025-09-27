Morre uma das vítimas do acidente entre três veículos no Sul de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O estudante de enfermagem Alex Silva Fernandes, de 26 anos, que se envolveu no acidente entre três carros na MGC-383, na noite de quarta-feira (24/9), morreu nessa sexta (26/9). A informação foi confirmada pelo Hospital Santa Rita de Cássia, em Minduri, no Sul de Minas, que se solidarizou com o caso.

Em publicação nas redes sociais, a unidade hospitalar informou a morte e prestou solidariedade aos amigos e familiares. “Sua dedicação, alegria e humanidade marcaram todos que tiveram o privilégio de conviver com você. A enfermagem perde um profissional exemplar e nós perdemos um amigo querido”, disse.

Conforme publicado em suas redes sociais, Alex era natural de São José dos Campos (SP) e casado. Ele trabalhava na Prefeitura de Minduri, que foi questionada pela reportagem do Estado de Minas, mas sem retorno.

Além do jovem, outras três pessoas se acidentaram na colisão, incluindo mais um funcionário do Executivo de Minduri.

Como foi o acidente?

O acidente envolveu três veículos em Soledade de Minas (MG), no Sul do estado, na noite dessa quarta-feira (24/9). Um dos carros pertence à Secretaria de Educação de Minduri (MG), onde estavam o motorista da pasta e o estudante. De acordo com a secretaria, os servidores passaram por cirurgias na madrugada de quinta-feira (25/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), uma das vítimas procurou atendimento médico antes da chegada dos militares ao local. As outras três foram atendidas pelos bombeiros, sendo que uma estava presa dentro de um dos carros.

As pessoas que não ficaram presas foram assistidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) imediatamente. Depois de resgatado, o terceiro ferido também foi amparado pelo Samu e encaminhado ao hospital com os demais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar (PM) atuou no controle do trânsito e registro da ocorrência. A perícia da Polícia Civil (PC) também esteve no local.

