RESGATE SOB RISCO

Bombeiros se arriscam em salvamento com carreta capotada na BR-040

O condutor do veículo de carga foi ejetado e ficou com membros presos sob a cabine, em área de difícil acesso e instável na área industrial de Sete Lagoas

Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010).
27/09/2025 14:59

Bombeiros usaram um trator para manter a carreta estável durante o resgate ao motorista que estava retido sob o veículo que poderia tombar
Bombeiros usaram um trator para manter a carreta estável durante o resgate ao motorista que estava retido sob o veículo que poderia tombar crédito: CBMMG/Divulgação

O condutor de uma carreta ficou prensado pelas pernas entre a lama e a cabine do próprio caminhão após capotamento na rodovia BR-040, na noite de sexta-feira (26/9).

Por volta das 22 horas, o caminhão tombou em uma curva nas imediações de uma empresa de carga na área industrial de Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Sete Lagoas.

O condutor foi ejetado do veículo, ficando com seus membros inferiores presos sob a cabine, em uma situação de extremo risco, segundo o CBMMG.

O caminhão estava capotado em uma área de terreno instável e com grande acúmulo de lama, dificultando a aproximação dos socorristas e a movimentação de equipamentos pesados.

A condição do local exigiu um planejamento minucioso para garantir a segurança tanto da vítima quanto dos combatentes.


O risco de movimentação do caminhão foi uma das principais preocupações, uma vez que poderia causar ferimentos ainda mais graves ao motorista preso.

Como o caminhão capotado foi estabilizado?

Utilizando um trator da própria empresa, os bombeiros conseguiram firmar o caminhão e evitar novos tombamentos durante o salvamento. Um risco para os próprios socorristas.


Após a estabilização, a fase de extração foi iniciada. Um militar teve que acessar a vítima em um espaço reduzido sob a cabine.

Com o uso de ferramentas específicas de salvamento veicular, os bombeiros realizaram o levantamento parcial da cabine, o suficiente para iniciar a liberação do homem.


A extração final foi uma ação coordenada com as equipes médicas do Samu, dada a gravidade clínica da vítima. Depois de ser imobilizada em uma prancha longa, o condutor foi retirado e levado às pressas ao hospital, onde deu entrada em quadro de hipotermia.

“A complexidade da situação exigiu planejamento minucioso para aproximação e execução do resgate, priorizando a estabilização do veículo para garantir a segurança do paciente”, informou o CBMMG.


Na manhã de sábado, familiares comunicaram aos bombeiros que o condutor recebeu alta e está em boas condições de saúde.


Resgate na BR-040

  • Local inóspito: capotamento ocorreu em uma área de difícil acesso, com terreno instável e lama, complicando a aproximação e o uso de equipamentos
  • Técnica de estabilização: foi necessário utilizar um trator da própria empresa para estabilizar o caminhão e mitigar o risco de novos movimentos
  • Extração criteriosa: resgate exigiu o uso de ferramentas de salvamento veicular para o levantamento parcial da cabine, permitindo a extração segura do motorista
  • Condição da vítima: o condutor foi socorrido com ferimentos e em quadro de hipotermia, mas recebeu alta hospitalar no dia seguinte
  • Ação Conjunta: sucesso da operação dependeu da coordenação entre o Corpo de Bombeiros (CBMMG) e o SAMU


Dicas de prevenção e segurança em rodovias (CBMMG e PRF)

  • Velocidade e condições da pista: reduza a velocidade em trechos de curvas acentuadas, aclives/declives e, especialmente, em pistas molhadas ou com pouca visibilidade
  • Manutenção veicular: verifique regularmente pneus, freios e sistemas de direção. A estabilidade do veículo é crucial
  • Fadiga: evite dirigir após longas jornadas ou em estado de fadiga. O tempo de reação é vital para prevenir capotamentos
  • Emergência: em caso de acidente, ligue imediatamente para 193 (Bombeiros) ou 192 (SAMU), fornecendo a localização precisa (quilometragem da BR-040, se possível)

