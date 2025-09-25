Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Batida entre carros no Sul de MG deixa funcionários de prefeitura feridos

Um dos veículos pertence à Prefeitura de Minduri (MG) e tinha dois funcionários, que passaram por cirurgia e seguem estáveis

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter de Gerais
25/09/2025 08:59

Batida entre três veículos em Soledade de Minas (MG), na MGC-383, deixou quatro pessoas feridas
Um acidente envolvendo três veículos em Soledade de Minas (MG), no Sul do estado, deixou quatro pessoas feridas na noite dessa quarta-feira (24/9). Um dos carros pertence à Secretaria de Educação de Minduri (MG), onde estavam o motorista da pasta e um estudante universitário.

De acordo com a secretaria, os servidores passaram por cirurgias e o quadro de saúde é estável. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), uma das vítimas procurou atendimento médico antes da chegada dos militares ao local. As outras três foram atendidas pelos bombeiros, sendo que uma estava presa dentro de um dos carros.

As pessoas que não ficaram presas foram assistidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) imediatamente. Depois de resgatado, o terceiro ferido também foi amparado pelo Samu e encaminhado ao hospital com os demais.

A Polícia Militar (PM) atuou no controle do trânsito e registro da ocorrência. A perícia da Polícia Civil (PC) também esteve no local.

acidente-de-transito bombeiros minas-gerais policia samu

overflay