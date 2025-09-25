Batida entre carros no Sul de MG deixa funcionários de prefeitura feridos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um acidente envolvendo três veículos em Soledade de Minas (MG), no Sul do estado, deixou quatro pessoas feridas na noite dessa quarta-feira (24/9). Um dos carros pertence à Secretaria de Educação de Minduri (MG), onde estavam o motorista da pasta e um estudante universitário.

De acordo com a secretaria, os servidores passaram por cirurgias e o quadro de saúde é estável. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), uma das vítimas procurou atendimento médico antes da chegada dos militares ao local. As outras três foram atendidas pelos bombeiros, sendo que uma estava presa dentro de um dos carros.

As pessoas que não ficaram presas foram assistidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) imediatamente. Depois de resgatado, o terceiro ferido também foi amparado pelo Samu e encaminhado ao hospital com os demais.

A Polícia Militar (PM) atuou no controle do trânsito e registro da ocorrência. A perícia da Polícia Civil (PC) também esteve no local.